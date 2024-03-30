Владимир Крикунов: «Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!»

Теги судьи Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает, что российские судьи сильнее европейских.

«Нужно больше судей в КХЛ, чтобы они не так много судили и не так уставали. Тогда у нас судьи будут меньше ошибаться, потому что голова будет посвежее.

Не думаю, что нужна какая-то реконструкция судейского корпуса. Какую тут реконструкцию сделаешь? Надо увеличить количество арбитров, чтобы нагрузки было меньше. 

Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»

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8 комментариев
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Лучшие игроки, лучшие судьи, лучшие тренеры, в общем всё у нас всегда самое лучшее! Но самый лучший, да что там, гений фактически и герой нашего времени Роман Борисович Ротенберг!!! Чудо, а не человек и тренер!!! Вот!!!😎
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Раз Крикунов сказал, что сильнее всех, значит так оно и есть.
Откуда он это взял, почему, с кем сравнивал, это неважно.
Сказал - можно верить?
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Это же все Рома и Ко воду мутит, у остальных клубов претензий минимум или вообще нет.
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#аналогоффнет
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сильнее быстрее и выше
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Быстрее, выше, сильнее, а главное вместе:)))
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