Владимир Крикунов: «Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!»

Владимир Крикунов считает, что российские судьи сильнее европейских.

«Нужно больше судей в , чтобы они не так много судили и не так уставали. Тогда у нас судьи будут меньше ошибаться, потому что голова будет посвежее.

Не думаю, что нужна какая-то реконструкция судейского корпуса. Какую тут реконструкцию сделаешь? Надо увеличить количество арбитров, чтобы нагрузки было меньше.

Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»