Владимир Крикунов: «Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!»
Владимир Крикунов считает, что российские судьи сильнее европейских.
«Нужно больше судей в КХЛ, чтобы они не так много судили и не так уставали. Тогда у нас судьи будут меньше ошибаться, потому что голова будет посвежее.
Не думаю, что нужна какая-то реконструкция судейского корпуса. Какую тут реконструкцию сделаешь? Надо увеличить количество арбитров, чтобы нагрузки было меньше.
Российские судьи сильнее европейских. Даже если сравнить со шведами, чехами и другими. Наши сильнее всех!» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Медведев о «предвзятости» судей: «СКА сталкивается с сомнительными решениями весь сезон: непонятно отмененные шайбы, странные удаления, пропускается грязь. Арбитрам нужно изменить подход к работе»
Откуда он это взял, почему, с кем сравнивал, это неважно.
Сказал - можно верить?