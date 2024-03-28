Крикунов о Федорове: «Руководство ЦСКА поторопилось с увольнением. Он два раза выиграл Кубок Гагарина, имеет право на ошибку»

Теги ЦСКА Владимир Крикунов Сергей Федоров НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Владимир Крикунов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.

«Как неожиданным было в свое время назначение Сергея Федорова главным тренером ЦСКА, так же неожиданным стало и его освобождение от должности.

Я думаю, что руководство клуба, наверное, все же поторопилось с увольнением. Все-таки он два раза выиграл с командой Кубок Гагарина и имеет право на ошибку.

Если говорить о перспективах, то я не знаю, хочет ли Сергей работать где-нибудь еще, кроме ЦСКА. Может быть, если только в командах Национальной хоккейной лиги.

Неудача ЦСКА в плей-офф-2024? Считаю, что после двух чемпионских сезонов ЦСКА надо было, конечно, несколько поменять состав команды. Немного освежить его, ввести каких-то молодых хоккеистов и как-то перетряхнуть ряд опытных игроков», – сказал экс-тренер сборной России Владимир Крикунов. 

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

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10 комментариев
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А Крикунов считает, что Есмантович должен себя уволить? Конечно зад свой прикрыл вредитель, свалив всё на тренера...фу
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Дали бы еще пару лет, чтобы все поняли.
Он пришёл в сильную команду, и не испортил. На сколько это характеризует его как тренера, хрен его знает
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Несмотря на 2 Кубка, вообще непонятно какой тренер Фёдоров
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В КХЛ работают нетренеры во многих клубах.
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Многие болельщики ЦСКА придерживаются того же мнения, что и Крикунов - с увольнением Фёдорова поторопился.
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А никакой ошибки не было. Закончился некий цикл этого тренера с этими игроками. Ничего личного, просто профессия тренера. Надеюсь, Сергей проявит себя в НХЛ, тренер отличный.
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Ответ Александр Коваль
Несмотря на 2 Кубка, вообще непонятно какой тренер Фёдоров
Дали бы еще пару лет, чтобы все поняли.
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