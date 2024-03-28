Крикунов о Федорове: «Руководство ЦСКА поторопилось с увольнением. Он два раза выиграл Кубок Гагарина, имеет право на ошибку»

Владимир Крикунов высказался об уходе Сергея Федорова с поста тренера ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт.

«Как неожиданным было в свое время назначение главным тренером ЦСКА, так же неожиданным стало и его освобождение от должности.

Я думаю, что руководство клуба, наверное, все же поторопилось с увольнением. Все-таки он два раза выиграл с командой и имеет право на ошибку.

Если говорить о перспективах, то я не знаю, хочет ли Сергей работать где-нибудь еще, кроме ЦСКА. Может быть, если только в командах хоккейной лиги.

Неудача ЦСКА в плей-офф-2024? Считаю, что после двух чемпионских сезонов ЦСКА надо было, конечно, несколько поменять состав команды. Немного освежить его, ввести каких-то молодых хоккеистов и как-то перетряхнуть ряд опытных игроков», – сказал экс-тренер сборной России Владимир Крикунов.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?