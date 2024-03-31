Медведев о том, будет ли Ротенберг уволен из СКА: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение»
Александр Медведев ответил на вопрос о возможном увольнении Романа Ротенберга.
СКА под руководством тренера вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.
– Будет ли уволен Ротенберг?
– Откуда?
– Из СКА.
– 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение, – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?
Медведев: -А он разве где-то работает?
- Откуда?
То есть насчёт сборной они тоже раздумывают?
- Откуда?
Из СКА.
- Спросите об этом руководство Динамо.
Почему вы уходите от ответов?
- Я стою на месте. О чем вы?
Скажите пожалуйста.
- Пожалуйста. Всего доброго.
- Откуда?.. ха-ха, типа - ты пень?!!
– Откуда?
– ИЗ РФ!🤬
Да, там интрига такая, как будет ли второй тур выборов президента РФ.😅