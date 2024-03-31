Медведев о том, будет ли Ротенберг уволен из СКА: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение»

Александр Медведев ответил на вопрос о возможном увольнении Романа Ротенберга.

СКА под руководством тренера вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда.

– Будет ли уволен Ротенберг?

– Откуда?

– Из СКА.

– 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение, – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?