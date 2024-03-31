Медведев о том, будет ли Ротенберг уволен из СКА: «6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение»

Теги СКА отставки Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Александр Медведев ответил на вопрос о возможном увольнении Романа Ротенберга.

СКА под руководством тренера вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4) в серии второго раунда. 

– Будет ли уволен Ротенберг?

– Откуда?

– Из СКА.

– 6 апреля состоится совет директоров. Там будет принято решение, – заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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68 комментариев
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Кто же его уволит! Он же памятник.
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+102
Ответ Duncan MacLeod
Кто же его уволит! Он же памятник.
Памятник бестолковости , цинизму и наглости .
+42
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Журналист: -Будет ли уволен Ротенберг?
Медведев: -А он разве где-то работает?
+39
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- Будет ли уволен Ротенберг?
- Откуда?
То есть насчёт сборной они тоже раздумывают?
+29
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Зачем увольнять? Кто будет смешить людей на Спортсе? Вылетел СКА и хоккейная ветка поблекла:) Больше Ротенберга, народ скучает:)
+20
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И Медведева вместе с ним тоже ...
+17
-1
+16
Отобрать игрушку у капризного звёздного мальчика? Щаззз.
+11
0
+11
Будет ли уволен Ротенберг?
- Откуда?
Из СКА.
- Спросите об этом руководство Динамо.
Почему вы уходите от ответов?
- Я стою на месте. О чем вы?
Скажите пожалуйста.
- Пожалуйста. Всего доброго.
+11
-1
+10
"Откуда?" - Хорошая реакция, будто есть места, откуда не надо )
+10
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Ответ Azrat Safarov
- Будет ли уволен Ротенберг? - Откуда? То есть насчёт сборной они тоже раздумывают?
Ну там должностей столько что если увольнять по разу в год. Там процесс может на десятилетия растянуться)))
+8
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+8
Ни одна задача на сезон не выполнена,для обычных болельщиков все очевидно.
+7
0
+7
Надумал же журналист такое спросить... Ротенберг сам кого хочешь уволит, он на всех должностях числится. В том числе и журналиста за такие вопросы. Это ж новая элита теперь, вся страна под ними.
+6
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+6
- Будет ли уволен Ротенберг?
- Откуда?.. ха-ха, типа - ты пень?!!
+4
0
+4
Только не Ромашку! Раздел совсем опустеет в следующем сезоне)
+5
-1
+4
Ответ Иосиф Сталин
Если младший Ротенберг обидится на увольнение и пожалуется старшему Ротенбергу. То Медведев будет извиняться как перед одним известным академиком
Причем, возможно, приспустив брюки от Бриони.
+4
0
+4
Надеюсь, Роман продолжит свою работу. Убойнейшие пресухи у него:)
+3
0
+3
Ответ Duncan MacLeod
Кто же его уволит! Он же памятник.
Человек и пароход!
+10
-7
+3
Будет ли уволен Ротенберг? - Который из Ротенбергов? Самая классная проговорка по Фрейду - Откуда?..
+2
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– Будет ли уволен Ротенберг?
– Откуда?
– ИЗ РФ!🤬

Да, там интрига такая, как будет ли второй тур выборов президента РФ.😅
+2
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Смешно 🤪
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Не увольняйте, пжалста, я хочу еще поржать.
+2
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+2
Ромочка только сам может решить уйти……в сборную например
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Ответ Эдик Горбачёв
И Медведева вместе с ним тоже ...
Обоих в кондом и в прорубь!!!🤣🤣🤣
+2
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Это что анекдот?Ротенберга уволил Ротенберг.Хорошо ,что хоть не 1 апреля совет директоров.А Медведев,что не отвечает за провал?
+2
0
+2
Зачем задавать вопрос ответ на который известен
+2
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+2
Ответ Иосиф Сталин
Если младший Ротенберг обидится на увольнение и пожалуется старшему Ротенбергу. То Медведев будет извиняться как перед одним известным академиком
Так его какой-нибудь Миллер или Тимченко увольнять будут,а не Медведев)
+2
0
+2
Да пусть ещё порадует нас всех 😆......
+2
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+2
Ответ Отличник Ослов
Памятник бестолковости , цинизму и наглости .
А ещё и лизнуть может главному, ну которому самому главному 😄
+1
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ну дайте Роме ещё несколько лет поработать, набраться опыта. Осталось же всего пару сотен матчей отсмотреть и победы попрут.)))
+1
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У меня предчувствие что выгонят самого Медведева. Не соответствует духу времени,плоско шутит.
+1
0
+1
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