Медведев о работе Ротенберга в СКА: «Дождитесь, готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано»

Александр Медведев не стал прямо отвечать на вопрос о будущем тренера СКА.

– Ваше мнение по поводу работы , как вы будете голосовать на совете директоров?

– Вы дождитесь, потому что сейчас готовится обращение клубов по развитию нашего хоккея, там будет все написано, – сказал председатель совета директоров .