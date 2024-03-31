Медведев о работе Ротенберга в СКА: «Дождитесь, готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано»
Александр Медведев не стал прямо отвечать на вопрос о будущем тренера СКА.
– Ваше мнение по поводу работы Романа Ротенберга, как вы будете голосовать на совете директоров?
– Вы дождитесь, потому что сейчас готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано, – сказал председатель совета директоров СКА.
Какая связь между Ротенбергом и обращением клубов КХЛ ?