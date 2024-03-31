Медведев о работе Ротенберга в СКА: «Дождитесь, готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Александр Медведев не стал прямо отвечать на вопрос о будущем тренера СКА.

– Ваше мнение по поводу работы Романа Ротенберга, как вы будете голосовать на совете директоров?

– Вы дождитесь, потому что сейчас готовится обращение клубов КХЛ по развитию нашего хоккея, там будет все написано, – сказал председатель совета директоров СКА.

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30 комментариев
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Какое обращение? 😳 Все клубы КХЛ просят этого специалиста не покидать лигу??? 😳
+49
0
+49
Ответ Melnikov1968
Задают вопрос относительно работы РР в СКА, а Медведев несёт какую-то чушь про обращение клубов КХЛ. Будут просить игроков и тренеров других команд не обижать сынка?
Очевидно,что Ротенберг станет главным тренером одновременно во всех клубах КХЛ
+42
0
+42
Задают вопрос относительно работы РР в СКА, а Медведев несёт какую-то чушь про обращение клубов КХЛ. Будут просить игроков и тренеров других команд не обижать сынка?
+21
0
+21
потрясающе. чувак легко мог бы заменить пескова)))
+15
0
+15
Ответ Kenshin
Какое обращение? 😳 Все клубы КХЛ просят этого специалиста не покидать лигу??? 😳
Все клубы КХЛ обязуются перейти на сторону СИСТЕМЫ и внедрять её в свою клубную культуру))
+15
0
+15
Какая связь между оценкой работы ГТ клуба СКА и неким обращением руководителей клубов лиги?
+11
0
+11
Да гоните поганой метлой этого 🤡 из хоккея.
+9
0
+9
Россия-25 заявляется в КХЛ и каждый клуб по требованию Р-800 должен отдавать игроков для обучения системе?
+7
0
+7
ЯмыРоман)
+6
0
+6
Ему про Фому, он про Ерёму )
+6
0
+6
Обращение , на след сезон на свои матчи плей офф , ска будет назначать арбитров
+5
0
+5
Похоже, плей-офф отменят. По просьбе всех клубов лиги.
+4
0
+4
Решили правила как я понимаю переписать…не удивит если отменят текущий плей офф и вручат КГ солнцеликому.
+3
0
+3
Новое обращение по развитию хоккея: всех главных тренеров остальных клубов, кроме СКА сделать ассистентами ГТ Ротенберка тчк.
+3
0
+3
Как обращение связано с неудовлетворительной работой тренера РР. Ну пипец, ребята. Лично мне страшно, что может прийти в их больное сознание. Под идеей спасения и развития нашего хоккея, они реально всё угробят и распилят на своих. В истории России это было не раз.
+3
0
+3
гнать ротана с КХЛ
+3
0
+3
Какое обращение? Он все клубы тренировать будет???
+4
-1
+3
Блин , он бредит ! Они топят хоккей в Питере …. Развитие блин
+3
0
+3
Обязуют все клубы проигрывать базовому клубу?
+2
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+2
Идеи мальчика Ромочки во все клубы КХЛ будут заставлять внедрять? ))
+1
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+1
Какую то очередную "загогулину " придумали на пользу Питерской команде !
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Однозначно оставлять. Цирк должен продолжаться!
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Что за формат, типа прямой линии? По первому кАналу покажут? Когда можно начинать задавать вопросы и подскажите телефон колл-центра
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Какой то бред.
Какая связь между Ротенбергом и обращением клубов КХЛ ?
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Все клубы будут просить, чтобы СКА обязательно был в финале))))
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А смородскую считали неадеквашей...
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Слил, что одни и те же типы управляют ска и хоккеем.
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На самом деле пугают вот такие заявления,учитывая не компетентное руководство что в лиге ,что в федерации ,ждать можно чего угодно
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Ответ Kenshin
Какое обращение? 😳 Все клубы КХЛ просят этого специалиста не покидать лигу??? 😳
Все коды просят, что бы он одновременно возглавил все клубы и выиграл кубок Гагарина!
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Ответ Б.И.С.
потрясающе. чувак легко мог бы заменить пескова)))
Браво, Б.И.С. , на бис!
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