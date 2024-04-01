Фетисов о СКА: «Безобразно начали регулярку, но набрали такой темп, что, казалось, вынесут всех. Почему в плей-офф этого не произошло? Нужно не искать причины извне»

Теги СКА Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что вылет СКА не связан с внешними факторами.

СКА, пожалуй, играет в самый атакующий хоккей в лиге, но он не приносит результата. Их вылет говорит о том, что больше такая тактика не работает?

– Плей-офф – это совсем другая игра, это не регулярка. Хотя мы и там видели, как безобразно СКА начал. Потом они набрали такой темп, что мне казалось, что они вынесут всех дальше.

Когда команда на ходу, она смогла восстановиться после неудачного старта, она всех громила, крушила. Почему в плей-офф этого не произошло? Неясно, но точно нужно не искать причины извне, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария
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Славик прямо дал понять, что причина внутри, а именно – Ротен
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Тут без Славы понятно..
одна причина-дворец большой и новый! ))))
Больше факторов нет…
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