Назаров о судействе в плей-офф КХЛ: «Ошибки бывают, но перебора я не вижу. Тренеры и игроки тоже ошибаются, так что не нужно все сваливать на арбитров»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив СКА Спартак судьи Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров заявил, что не видит проблем с судейством в плей-офф КХЛ.

«Очень интересные концовки в обеих сериях Кубка Гагарина. Чувствуется напряжение, драйв. Впереди седьмой матч в Омске, шестая игра в Москве – получим дополнительные хоккейные встречи, с удовольствием за ними понаблюдаем.

Конечно, страсти накаляются, ставки высоки, споров много, в том числе вокруг судейства.

Безусловно, бывают судейские ошибки, но какого-то перебора я не вижу. Тренеры и игроки тоже достаточно ошибаются, так что не нужно все сваливать на арбитров. Всегда надо работать над собой и улучшать свою игру.

Кстати, с интересом смотрю и за событиями в Польше, Германии, Франции. У них там свой хоккей – на тракторах. Европейские фермеры разъезжают по центральным площадям городов, заливают катки, но только не ледовые, а из навоза.

Желаю им в этом успехов, пусть продолжают в том же духе. Может быть, они что-то изменят этим. Во Франции это начинает работать: в стране регулярно сокращают бюджет, недавно была озвучена цифра в 10 млрд евро. Происходит это в связи с тем, что экономический рост не соответствует ожиданиям», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

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13 комментариев
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Что там творится в СКА если Назаров ни разу не упомянул молодого перспективного тренера ?
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По ходу ротенбурген Назарову не предложил должность точильщика коньков в СКА
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Назаров , ты ли это ?!
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Начал за здравие, кончил за упокой. Грязный Наз в своем стиле
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Эээ.. а как мы перешли от Спартака и Авангарда к бюджету Франции?…
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Опять куратора сменил...теперь на фоне судейства трактор французский покоя не дает...тьфу...даже не понимает, что там свое недовольство властью народ может выражать...тьфу еще раз..
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Ответ Maksmen1995
Назаров , ты ли это ?!
По последним двум абзацам почерк мастера узнаётся)
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Назаров, если говоришь о хоккее, то говори. Зачем ты постоянно пытаешься блеснуть своими политическими знаниями?
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Андрюш ну а ка же
Лизнуть то?
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Ответ Ебздрогыч
Начал за здравие, кончил за упокой. Грязный Наз в своем стиле
Ну хоть не было фраз в духе "раньше была куча проблем с судейским корпусом, но сейчас президент там навёл порядок"
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Ответ two troubles
Эээ.. а как мы перешли от Спартака и Авангарда к бюджету Франции?…
Это было лирическое отступление
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У него ремиссия штоле ?
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