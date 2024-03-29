Назаров о судействе в плей-офф КХЛ: «Ошибки бывают, но перебора я не вижу. Тренеры и игроки тоже ошибаются, так что не нужно все сваливать на арбитров»

Андрей Назаров заявил, что не видит проблем с судейством в плей-офф КХЛ.

«Очень интересные концовки в обеих сериях Кубка Гагарина. Чувствуется напряжение, драйв. Впереди седьмой матч в Омске, шестая игра в Москве – получим дополнительные хоккейные встречи, с удовольствием за ними понаблюдаем.

Конечно, страсти накаляются, ставки высоки, споров много, в том числе вокруг судейства.

Безусловно, бывают судейские ошибки, но какого-то перебора я не вижу. Тренеры и игроки тоже достаточно ошибаются, так что не нужно все сваливать на арбитров. Всегда надо работать над собой и улучшать свою игру.

Кстати, с интересом смотрю и за событиями в Польше, Германии, Франции. У них там свой хоккей – на тракторах. Европейские фермеры разъезжают по центральным площадям городов, заливают катки, но только не ледовые, а из навоза.

Желаю им в этом успехов, пусть продолжают в том же духе. Может быть, они что-то изменят этим. Во Франции это начинает работать: в стране регулярно сокращают бюджет, недавно была озвучена цифра в 10 млрд евро. Происходит это в связи с тем, что экономический рост не соответствует ожиданиям», – сообщил бывший тафгай и тренер клубов .

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