Быков о продлении сезона КХЛ: «Лига должна быть независимой и самодостаточной. Это может заставить ИИХФ задуматься, а стоит ли продолжать конфронтацию и не лучше ли найти взаимопонимание»

Теги ИИХФ Вячеслав Быков КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Быков прокомментировал продление сроков сезона КХЛ.

КХЛ сообщила, что со следующего чемпионата сезон продлится до 31 мая.

«В связи с тем, что нас отлучили от всех международных соревнований, то, на мой взгляд, это резонное решение со стороны наших спортивных чиновников! Наша лига может и должна быть независимой и самодостаточной.

Теперь будет интересно наблюдать, как, в связи с международным календарем, будут действовать руководители клубов по отношению к их легионерам.

Будут ли они их отпускать в свои сборные на матчи турниров в течение года, на чемпионаты мира и Олимпиаду? Пойдут ли они на уступки игрокам, соглашаясь на их отъезд в течение чемпионата КХЛ, внося пункты в их контракты, или нет? Пойдут ли наши чиновники и руководители клубов в связи с этим на конфронтацию с этими федерациями и, соответственно, с ИИХФ? Как лига будет реагировать на такие контракты и будет ли согласна с внесением пункта: освобождать иностранных игроков в свои сборные во время чемпионата? Будет ли лига соглашаться, если клубы будут отпускать этих иностранцев во время проведения чемпионата КХЛ? Какое решение будут принимать иностранные игроки – патриотизм или заработок?

Это может заставить ИИХФ задуматься, а стоит ли продолжать эту конфронтацию с ФХР и КХЛ и не лучше ли найти взаимопонимание, развивать и пропагандировать хоккей совместными усилиями», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

4 комментария
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А кого-то из легионеров КХЛ на международные соревнования зовут? Вот и славненько, проблема отлетела сама собой. Нам, болельщикам, продление сезона только в радость 👍
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Ваще не актуально!
Г-н Быков упустил из виду, что для европейских сборных факт участия игрока в КХЛ в российском клубе = автоматическое отлучение от сборной.
Ну а КХЛ-овских канадцев и американцев, зовут только на Кубок Шпенглера. В сборную, даже на ЧМ, им не попасть.
Играйте на здоровье хоть круглогодично.
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КХЛ прежде всего, надо юридически стать независимой от ФХР
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Очень было бы круто играть в хоккей в мае как минимум в 2 городах, а то и 4 Росиии
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