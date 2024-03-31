«Авангард» планирует утвердить Звягина главным тренером («СЭ»)

«Авангард» планирует утвердить Сергея Звягина главным тренером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетным для руководства клуба является вариант с сохранением тренерского штаба в нынешнем виде на будущий сезон.

С Сергея Звягина снимут приставку исполняющего обязанности и утвердят его в роли главного тренера.

Вчера омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после второго матча серии « » уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Звягин. Под его руководством клуб сумел сравнять счет в серии и довести ее до седьмого матча.