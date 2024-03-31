«Авангард» планирует утвердить Звягина главным тренером («СЭ»)

Теги Авангард Сергей Звягин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» планирует утвердить Сергея Звягина главным тренером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетным для руководства клуба является вариант с сохранением тренерского штаба в нынешнем виде на будущий сезон.

С Сергея Звягина снимут приставку исполняющего обязанности и утвердят его в роли главного тренера.

Вчера омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Напомним, после второго матча серии «Авангард» уволил тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Звягин. Под его руководством клуб сумел сравнять счет в серии и довести ее до седьмого матча.

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43 комментария
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Ну... Что можно сказать... Очень рисковый вариант. Но как он заводил арену..., он горит игрой, он напомнил мне Раймо Суммонена. Он просто живет хоккеем... 🔥 🔥 🔥
+37
-8
+29
Ответ Kenshin
Ну... Что можно сказать... Очень рисковый вариант. Но как он заводил арену..., он горит игрой, он напомнил мне Раймо Суммонена. Он просто живет хоккеем... 🔥 🔥 🔥
Один раз дядька в безвыходной ситуации заорал, болелы уже дифирамбы поют
+28
-5
+23
Ответ Stepan Alexandrovich
Один раз дядька в безвыходной ситуации заорал, болелы уже дифирамбы поют
Нет. Дело не в этом. Те кто из болел Авангарда застал период Раймо Сумманена, смотря на Звягина на скамейке сразу вспомнили эмоционального Раймо. Во всяком случае у меня так. Для меня Раймо вообще топ 1 тренеров Авангарда за всё время, даже несмотря на то что Белоусов и Хартли принесли Кубки. Но хоккей при Раймо... Это было невероятно...
+26
-3
+23
Пусть пробует. Тренерского опыта ему не занимать. Команду сумел сплотить. В остальном пока не попробует, не узнаем на что он способен. А кого брать-то вместо? Опять по кругу Воробьевых-Знарков-Быковых пускать?
+15
-1
+14
С нашим аморфным и неамбициозным руководством других вариантов особо и нет. Единственное что из штаба бы выпереть Свитова.
+13
-2
+11
Я думаю это из-за отсутствия других вариантов, шаг очень рискованный, скорее всего ошибочный.
+11
-2
+9
Ответ Ron Weasley
Ну в принципе неплохо, он знает систему Боба, эту систему он использовал в серии против Локо. Посмотрим что из этого выйдет. Хотя с другой стороны, в России есть нетрудоустроенные тренера, которых можно было пригласить
Кто из свободных тренеров подошёл бы Авангарду?
+8
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+8
Ответ Егор 007
Рябыкина уже ставили знающего систему Хартли!
Рябыкин слишком много выделывался, всех вокруг обвинял. Звягин куда более порядочный человек.
+9
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+8
До середины следующего сезона....
+9
-2
+7
Всяко лучше, чем Рябыкин
+7
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Удивительно что Кравца назначали. Абсолютно бесхребетный физрук про которого ещё до Авангарда говорили.
+6
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Ну шанс он точно заслужил. С таким составом в плей-офф то попадут, а вот дальше и увидим
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Ответ Габорик
Курьянова в помощники и найти компетентного генменеджера, вот приоритетная задача :)
Крылова обратно вернуть)
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+6
Пошел по пути Никитина, тот тоже сначала в Авангарде был и.о., а потом утвердили главным тренером... отдаленный результат назначения Никитина мы увидели вчера...))) кстати, свою серию Звягин выиграл у Никитина 3-2
+8
-2
+6
Правильное решение, спокойный умный молодой тренер , руководство Авангарда даёт шанс проявить себя.
+7
-2
+5
Ответ Габорик
Курьянова в помощники и найти компетентного генменеджера, вот приоритетная задача :)
Давай еще Свитова оставим)))
+6
-2
+4
Курьянова в помощники и найти компетентного генменеджера, вот приоритетная задача :)
+7
-3
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Никитин тоже когда то бы темной лошадкой а сейчас очередной кубок Гагарина выиграет . Шансы нужно давать молодым а не старым Билам как в Акбарсе .
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+4
То что движение по тренеру есть это хорошо, но Звягин явно не тот с кем можно бороться за кубок.
+4
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Главными сразу не становятся (Федоров не в счёт), а Звягин давно уже и на лавке, и в системе Авангарда. Если исходить исключительно из того, что он говорил, и как он говорил, то складывается ощущение, что он может быть главным. Получится или нет, это другой вопрос. Но свой шанс он заслужил.
+4
0
+4
Вау, а Пьянова Капитаном?
+5
-1
+4
Правильно дайте шанс мужику 👏
+4
-2
+2
Ответ Ron Weasley
Ну в принципе неплохо, он знает систему Боба, эту систему он использовал в серии против Локо. Посмотрим что из этого выйдет. Хотя с другой стороны, в России есть нетрудоустроенные тренера, которых можно было пригласить
Рябыкин тоже знал систему Боба!
+2
0
+2
Ответ Габорик
Курьянова в помощники и найти компетентного генменеджера, вот приоритетная задача :)
Согласен. Есть ощущение, что от Курьянова на скамейке пользы в разы больше, чем от него как ген.менеджера
+2
0
+2
Со Звягиным Авангарду вообще ничего не светит.
+9
-7
+2
как по мне - опрометчиво. Выйдет как у нас с Кингом в свое время, только Кинг это далеко по опыту и мастерству не Звягин
+1
0
+1
Ну в принципе неплохо, он знает систему Боба, эту систему он использовал в серии против Локо. Посмотрим что из этого выйдет. Хотя с другой стороны, в России есть нетрудоустроенные тренера, которых можно было пригласить
+3
-2
+1
А консультантом будет Хартли?:)
Шевченко будет рад 😁
+1
0
+1
Ответ Stepan Alexandrovich
Один раз дядька в безвыходной ситуации заорал, болелы уже дифирамбы поют
Причем тут дифирамбы - в самом начале ж написал он, что "очень рисковый вариант"
+1
0
+1
Можно пожелать только удачи
+1
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+1
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