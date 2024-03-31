Кожевников об «Авангарде»: «Звезды не вытянули команду в атаке. Получаешь десятки миллионов – будь добр, отработай их в Кубке Гагарина! Спунер и Ткачев не впечатлили»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Райан Спунер Владимир Ткачев 1995 Дамир Шарипзянов Рид Буше Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре хоккеистов «Авангарда» в плей-офф.

Омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии второго раунда (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Игроков клуба покритикуете?

– Капитан Шарипзянов – один из лучших кубковых лидеров КХЛ последних лет, духовитый парень. Но он отдал энергию на сторону – в многочисленных интервью, от которых в плей-офф нужно уходить.

А в атаке не вытянули команду омские звезды. Получаешь многие десятки миллионов – будь добр, отработай их именно в Кубке!

Ладно Буше, у него девять голов в плей-офф. Но Спунер с одним-единственным не впечатлил. Как и мой любимчик Ткачев, который, к сожалению, прошел через плей-офф с нулем голов. 

Ткачев иногда напоминает мне мастеров советского хоккея, может придумать и нарисовать, светлая голова. Но он должен знать, что в решающих матчах звезды СССР прибавляли, а не уходили в тень! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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10 комментариев
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Гальченюка с Толчинским покритикует? А, их же нельзя...
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Ткачев был лучшим из полевых всю серию. И он потом по пьяной лавочке будет заливать, что хоккей смотрит? Включить фоном под водочку ≠ смотреть
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Ответ kopl.roma
Не соглашусь Ткачев был хорош в регулярке и оказался днищем в плей офф.
Днище, которое набрало 11 очков за две серии? Многие бы хотели себе такое днище, есди вас не устраивает, отпускайте
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ну про Ска же ему нельзя))
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Весь сезон не в тот хоккей играли, к сожалению. Сейчас, когда всё закончилось, стало понятно что тренера надо было раньше поменять, в плей-офф с хоккеем Кравца делатъ нечего.
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Проиграли серию потому что решили вернуться к системе Хартли! Ларин, ну ты чего!? Забыл как за Кожевникова интервью придумывать???
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А почему не критикует СКА, там тоже достаточно хоккеистов с большими контрактами? Про РР лучше промолчать. Для него созданы идеальные условия, а на деле нулевой выхлоп.
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Порядок бьёт класс! Тебе это знакомо? Заезды Авангарда играли хорошо, не хватило командной слаженности. Вопросы к тренеру
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Кожу только Ромина пятая точка впечатляет.
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