Кожевников об «Авангарде»: «Звезды не вытянули команду в атаке. Получаешь десятки миллионов – будь добр, отработай их в Кубке Гагарина! Спунер и Ткачев не впечатлили»

Александр Кожевников высказался об игре хоккеистов «Авангарда» в плей-офф.

Омский клуб уступил «Локомотиву» в седьмом матче серии второго раунда (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Игроков клуба покритикуете?

– Капитан Шарипзянов – один из лучших кубковых лидеров последних лет, духовитый парень. Но он отдал энергию на сторону – в многочисленных интервью, от которых в плей-офф нужно уходить.

А в атаке не вытянули команду омские звезды. Получаешь многие десятки миллионов – будь добр, отработай их именно в Кубке!

Ладно Буше, у него девять голов в плей-офф. Но Спунер с одним-единственным не впечатлил. Как и мой любимчик Ткачев, который, к сожалению, прошел через плей-офф с нулем голов.

иногда напоминает мне мастеров советского хоккея, может придумать и нарисовать, светлая голова. Но он должен знать, что в решающих матчах звезды СССР прибавляли, а не уходили в тень! – сказал двукратный олимпийский чемпион .