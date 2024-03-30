Вячеслав Фетисов: «Спартак» провел хороший сезон, мы видели проявление спартаковского характера. Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный, креативный хоккей»
Вячеслав Фетисов считает, что «Спартак» провел хороший сезон.
Команда тренера Алексея Жамнова проиграла «Металлургу» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Спартак» провел хороший сезон: интересно играли и много забивали.
Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом».
Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.