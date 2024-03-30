Вячеслав Фетисов: «Спартак» провел хороший сезон, мы видели проявление спартаковского характера. Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный, креативный хоккей»

Теги Металлург Мг Спартак Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что «Спартак» провел хороший сезон.

Команда тренера Алексея Жамнова проиграла «Металлургу» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Спартак» провел хороший сезон: интересно играли и много забивали.

Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом».

Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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4 комментария
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Уважаемый Вячеслав! Вы же сказали что Спартак на одном коньке пройдёт Металлург, а сейчас переобуваетесь.
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Ответ TIBET
Спартак возрождается. ТОП-4 тому пример. Болельщик ТРАКТОРА!
да все команды хороши. как сказал Леопольд... давайте жить дружно...
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он же должен за ЦСКА .а он....
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Спартак возрождается. ТОП-4 тому пример. Болельщик ТРАКТОРА!
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