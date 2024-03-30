Вячеслав Фетисов: «Спартак» провел хороший сезон, мы видели проявление спартаковского характера. Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный, креативный хоккей»

Вячеслав Фетисов считает, что «Спартак» провел хороший сезон.

Команда тренера проиграла « » со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

« » провел хороший сезон: интересно играли и много забивали.

Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом».

Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера», – сказал двукратный олимпийский чемпион .