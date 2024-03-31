Экс-судья Зайцев: «В «Динамо» бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА? Кто там сидит вообще, они соображают?»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Зайцев Динамо Хоккей

Александр Зайцев считает, что «Динамо» не было готово к Кубку Гагарина.

«Как воспитанник динамовского клуба, могу сказать, что там сейчас бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА? Кто там сидит вообще, они соображают?

Что касается СКА – бежать можно и на рынок. «Автомобилист» сыграл очень грамотно. СКА не перестроились, потому что они молодые, у них не было того «ветерана-старичка», который мог бы это наладить. Всех уволили, ставку сделали на молодежь, вот и дождались», – заявил бывший арбитр международной категории.

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13 комментариев
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Смешной, ска и динамо улетели одновременно, но одним надо учиться у других...тьфу...
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После позорного вылета от Торпедо Кудашов сказал, что они сделали правильные выводы и поработали над ошибками..
Кто-нить видел эту работу?
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То что бардак не поспоришь. С нетерпением жду совета директоров, что бы послушать причину продления Кудашова, по моему за три года, всë что можно он уже пробил.
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Ответ Пользователь_369
После позорного вылета от Торпедо Кудашов сказал, что они сделали правильные выводы и поработали над ошибками.. Кто-нить видел эту работу?
Действительно три сезона одно и то же и на каждый сезон у него как бы новые критерии развития команды одни лозунги а воз и ныне там
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как ска делает с игроками из чужих команд, так не надо делать не кому...
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Ответ Вячеслав11
При чем тут Кудашев? там льется от сафронова, поэтому такое...
Что поэтому такое? Три года результат? Лично меня больше ни чего не интересует. Все они не за "токарный станок" Вцепились.
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и чем же результаты СКА лучше?
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Ответ Андрей Королёнок
То что бардак не поспоришь. С нетерпением жду совета директоров, что бы послушать причину продления Кудашова, по моему за три года, всë что можно он уже пробил.
При чем тут Кудашев? там льется от сафронова, поэтому такое...
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Ответ Олег Витковский
Причём тут Динамо, там Трактор просто не проходной.
Соглашусь, но думаю Никитина они не пройдут.
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Ответ Alexey Alexeev
и чем же результаты СКА лучше?
Ну, они ограбили половину команд лиги. С точки зрения воспитанника Динамо, видимо, результат. Почему - вопрос к воспитаннику Динамо.

Хотя... Вылет СКА принёс радость всей стране. Результат? Ещё какой!
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Ответ Пользователь_369
После позорного вылета от Торпедо Кудашов сказал, что они сделали правильные выводы и поработали над ошибками.. Кто-нить видел эту работу?
👍👍👍Он еë видел, а что бы еë закончит нужен ещё один контракт, года так на два.
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