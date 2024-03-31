Экс-судья Зайцев: «В «Динамо» бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА? Кто там сидит вообще, они соображают?»

Александр Зайцев считает, что «Динамо» не было готово к Кубку Гагарина.

«Как воспитанник динамовского клуба, могу сказать, что там сейчас бардак. Неужели нельзя было подготовиться к плей-офф и найти вратаря, как это сделал СКА? Кто там сидит вообще, они соображают?

Что касается СКА – бежать можно и на рынок. « » сыграл очень грамотно. СКА не перестроились, потому что они молодые, у них не было того «ветерана-старичка», который мог бы это наладить. Всех уволили, ставку сделали на молодежь, вот и дождались», – заявил бывший арбитр международной категории.

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