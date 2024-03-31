Александр Кожевников: «Час «Автомобилиста» настал, тренерская работа видна. СКА не хватило реализации, нужно играть грамотнее, должен быть разум»

Теги Авангард Локомотив СКА Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Динамо Хоккей

Александр Кожевников дал оценку участникам Кубка Гагарина.

«После первой игры было понятно, что очень хорошо выглядит «Автомобилист». Они давно собирали команду, сейчас получилось собрать. Есть доверие к тренеру, всегда был подбор игроков хороший, сейчас их час настал. Тренерская работа видна.

СКА не хватило реализации. Нужно играть немного грамотнее, не только желание, а должен быть разум. Видно, что опыт выиграл молодежь – желание огромное, наглость хорошая. Не хватило немного спокойствия.

У «Трактора» была команда. «Динамо» уступило в командной игре, динамовцам трудно выигрывать одним звеном.

Этот розыгрыш непредсказуемый. Я и многие другие давно говорили, что надо делать перекрестные игры. Почему-то считалось, что у нас Запад сильнее, чем Восток, но я никогда в это не верил. Сейчас доказывают, что практически одинаковые команды. Плей-офф – совсем другая психология.

У «Авангарда» вообще неровная игра. Стремление-то было, но, скорее всего, не хватило эмоций. Все-таки вытаскивать три игры – это тяжелая работа. В принципе, сезон у них был неплохой.

Тяжело предугадать, как выступит «Локомотив», будем наблюдать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария
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Читаешь заголовок и создаётся впечатление, что СКА ещё играет в серии:) Вы бы хоть читали, прежде чем публиковать такую ахинею.
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Саша -Опохмед переобулся на ходу. Видно Рома Рот перестал донатить.
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Кожевников ты же писал ,что Ска отыграется в серии с 1-3 с Автомобилистом !
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