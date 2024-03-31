Самсонов про 60 шайб Мэттьюса: «Это грандиозно. Хочу увидеть 70 голов Остона в этом сезоне. Это моя маленькая мечта»

Илья Самсонов хочет, чтобы Остон Мэттьюс забил 70 голов в сезоне НХЛ.

Сегодня форвард «Торонто» достиг отметки 60 шайб за сезон. Он отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:0).

Мэттьюс стал первым игроком НХЛ в XXI веке, забросившим не менее 60 шайб в 2 сезонах.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.

«Не каждый день мы видим такое, не каждый год. Это грандиозно.

Я просто жду, когда он забьет 70 голов. Это моя маленькая мечта. Хочу увидеть 70 голов Остона в этом сезоне.

Он удивляет нас каждый год. В прошлом году мы увидели, как тяжело играть против него в зоне обороны. В этом году он очень усердно играет в зоне атаки, очень хорошо играет в зоне обороны и снова забивает голы.

Здорово наблюдать за ним каждый день», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.