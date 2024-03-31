Самсонов про 60 шайб Мэттьюса: «Это грандиозно. Хочу увидеть 70 голов Остона в этом сезоне. Это моя маленькая мечта»

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Остон Мэттьюс Хоккей

Илья Самсонов хочет, чтобы Остон Мэттьюс забил 70 голов в сезоне НХЛ.

Сегодня форвард «Торонто» достиг отметки 60 шайб за сезон. Он отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:0).

Мэттьюс стал первым игроком НХЛ в XXI веке, забросившим не менее 60 шайб в 2 сезонах.

70 или более голов в лиге не забивали с сезона-1992/93, когда Александр Могильный и Теему Селянне забросили по 76 шайб каждый.

«Не каждый день мы видим такое, не каждый год. Это грандиозно.

Я просто жду, когда он забьет 70 голов. Это моя маленькая мечта. Хочу увидеть 70 голов Остона в этом сезоне.

Он удивляет нас каждый год. В прошлом году мы увидели, как тяжело играть против него в зоне обороны. В этом году он очень усердно играет в зоне атаки, очень хорошо играет в зоне обороны и снова забивает голы.

Здорово наблюдать за ним каждый день», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

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16 комментариев
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60 голов, из них одна или две шайбы в пустые! Вот , что круто !
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Марнер сломался ... А так 70 может быть и было бы .
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+5
Ответ blooooomka
60 голов, из них одна или две шайбы в пустые! Вот , что круто !
только одна
+5
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Ответ 1oGoW@3
Прогиб засчитан.
Самсон обиделся на Саню за те слова про "сколько раз")))
+3
-1
+2
теоретически да, но в этом году вряд ли
+1
0
+1
9 игр осталось, не забьёт скорее всего. Причём там 2 флориды, 2 тампы, 2 джерси. И аутсайдеров нет по сути.
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Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Давно пора этот бородатый рекорд перекрыть. Он когда 64 забросил, должен был перекрывать, ибо там сыграл из 82 матчей в районе 70 с копейками, так что сейчас пора закрывать)
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Ну если только начнешь кучеровские или макдэвидские передачи раздавать, то почему бы и нет.
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Комментарий удален пользователем
Хочет чтоб Остон заткнул Овечкина за пояс,видимо так и будет.
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Ответ Паскаль Шимбонда
Давно пора этот бородатый рекорд перекрыть. Он когда 64 забросил, должен был перекрывать, ибо там сыграл из 82 матчей в районе 70 с копейками, так что сейчас пора закрывать)
только 64 забивал Коннорей,а не Остон,хотя откуда тебе это знать)
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Ответ e1ther - e1ther
только 64 забивал Коннорей,а не Остон,хотя откуда тебе это знать)
Я думал, что тоже 64 было, а не 60. Там 64 вместе с пловом, а так в регулярке ну да, было 60 в 73, также мог перекрыть. То что в прошлом сезоне Мак забил 64 мне не нужно напоминать, и без твоей помощи знаю:)
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