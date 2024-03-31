Таварес о 3:0 с «Баффало»: «Самсонов был великолепен. Без сомнения, он был лучшим игроком «Торонто»

Джон Таварес оценил выступление голкипера Ильи Самсонова.

Вратарь «Торонто» в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 34 броска в матче с «Баффало» (3:0).

«Сэмми был великолепен. Без сомнения, он был нашим лучшим игроком.

Мы усердно оборонялись и боролись. Очевидно, это была не лучшая наша игра. Мы не играли так, как хотели. Но он был лидером в том, как он боролся, закрывал их, когда они создавали какие-то моменты», – сказал капитан « » .