Таварес о 3:0 с «Баффало»: «Самсонов был великолепен. Без сомнения, он был лучшим игроком «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Илья Самсонов Хоккей

Джон Таварес оценил выступление голкипера Ильи Самсонова.

Вратарь «Торонто» в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 34 броска в матче с «Баффало» (3:0).

«Сэмми был великолепен. Без сомнения, он был нашим лучшим игроком.

Мы усердно оборонялись и боролись. Очевидно, это была не лучшая наша игра. Мы не играли так, как хотели. Но он был лидером в том, как он боролся, закрывал их, когда они создавали какие-то моменты», – сказал капитан «Торонто» Джон Таварес.

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3 комментария
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Ожил после фарма.
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Очень похоже что выставление на драфт отказов и "ссылка" в АХЛ пошла Самсонову на пользу.
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