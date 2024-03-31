Мэттьюс о 60 голах за сезон: «Это как индивидуальное, так и командное достижение. Конечно, это многое для меня значит»

Остон Мэттьюс высказался о том, что достиг отметки 60 голов за сезон.

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (3:0). Мэттьюс стал первым игроком НХЛ в XXI веке, забросившим не менее 60 шайб в 2 сезонах.

«Конечно, это многое для меня значит. На мой взгляд, это как индивидуальное, так и командное достижение.

Атмосфера всегда радостная, когда на трибунах есть сине-белые, так что это определенно было довольно круто», – сказал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.