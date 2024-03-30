Илья Ковальчук: «Никто в «Спартак» не хотел ехать несколько лет назад. Немногое надо изменить – и команда будет реальным фаворитом в Кубке Гагарина»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Олег Усачев Хоккей

Илья Ковальчук считает, что «Спартак» находится на правильном пути.

«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Вы почувствовали, что «Спартак» в этом сезоне стал претендентом на Кубок Гагарина? В прошлом сезоне команда даже в плей-офф не попала.

– «Спартак» на правильном пути.

Нужно лишь несколько гаечек подкрутить, чтобы стать топ-клубом. Еще несколько лет назад никто не хотел ехать в «Спартак». И тяжело было заманить ребят. Сейчас этот имидж поменялся. Это огромная победа.

Это очень крутой клуб, отличная организация. Президент «Спартака» Олег Усачев делает огромное дело. Он душой и сердцем болеет за команду, за ребят.

Совсем немногое надо изменить, и «Спартак» будет не просто претендентом, а реальным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

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23 комментария
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Конкретно ты, Илья, при всей той любви, которая была к тебе у болельщиков Спартака до первого твоего невозвращения, можешь не говорить об имидже Команды
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+23
Ротен тебя прогнал ссаными тряпками из Ярославля - даже серию не дал доиграть.
А в Спартаке сделали оооочень большую глупость, что подписали тебя. Зимний спад, перестройка пятерок очень сказались на результатах…. Естественно, в худшую сторону. КГ с той игрой, которая была без тебя, был реально осязаем
+13
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+13
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Первое невозвращение — это локаут 2004/05?
Да, когда он в Казань поехал
+9
0
+9
Никогда тебе Илья не простим,как ты предал тогда наш родной Спартак,научивший тебя играть в хоккей…Как ты мог ? Никто не подаст тебе руки при встрече,а то и плюнут в лицо…
+10
-3
+7
Ответ Владимир Былкин
Конкретно ты, Илья, при всей той любви, которая была к тебе у болельщиков Спартака до первого твоего невозвращения, можешь не говорить об имидже Команды
Первое невозвращение — это локаут 2004/05?
+6
0
+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я понимаю ваши чувства, но всё-таки Ковальчук в 2004 — это одна из главных молодых звезд НХЛ. Ак Барс в 2004, как и сейчас, — один из самых богатых клубов с чемпионскими амбициями. А Спартак в 2004 — даже не середняк, а один из аутсайдеров Суперлиги, периодически ее покидавший, без каких-то серьезных спонсоров/денег. Что бы делал Ковальчук тогда в Спартаке? Боролся за 10-15 место в регулярке, без шансов не плей-офф (и без денег)?.. Вам 21 год, вы одна из молодых звезд НХЛ, и вам будет это интересно?…
Наиль Якупов, в локаут 2012/13, когда он ещё не был сбитым лётчиком и бастом, а был действующим 1-м номером драфта, поехал в Нефтехимик например.
Александр Сёмин, не меньший "герой Квебека", в локаут 2012/13 в начале поехал в родной красноярский Сокол, в ВХЛ! А затем уже поехал в нижегородское Торпедо, которое тоже было далеко не гранд.
+6
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+6
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Спартак пришли большие деньги. Конечно, сейчас проще подписывать игроков. ;)
На сколько большие?!
12 из 23 это большие?!
+4
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кошельчук и имидж - слова-антонимы
+3
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+3
В Спартак пришли большие деньги. Конечно, сейчас проще подписывать игроков. ;)
+3
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+3
никто не хотел, а сам то хотел?
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Ответ Алексей Комов
Никогда тебе Илья не простим,как ты предал тогда наш родной Спартак,научивший тебя играть в хоккей…Как ты мог ? Никто не подаст тебе руки при встрече,а то и плюнут в лицо…
Ты уже плюнул...в инетное пространство.
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Ответ ввввввв
Большие это сколько? У них состав на 550 млн, до потолка еще как пешком до Китая
Больше, чем были 5-10 лет назад.
И сейчас после в целом хорошего сезона еще миллионов 200 подкинут.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Больше, чем были 5-10 лет назад. И сейчас после в целом хорошего сезона еще миллионов 200 подкинут.
Посмотрим, как будет, но перед началом нынешнего сезона они из топовых игроков подписали только Голдобина. Порядин не особо было понятно как выстрелит, Морозов тоже. Но получилось так, что угадали с игроками, которые нашли безумно атакующую химию. Неплохо так же отыграли Вишневский и Чайковски, на которых перед сезоном мало кто ставил. Так что есть сомнения, что смогут удержать топов
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Ответ Sergey Smolensky
Ну, если вас спокойно сушит 20 летний вратарь, то надо задуматься куда вы там захотели "ехать". з.ы А откуда Набоков появился и почему его Джек Воробей не использовал?
Набоков и в том году был у нас, только Воробей упорно не хотел заниматься молодежью. Не давал игрового времени Юрову, отдал в аренду Гребенкина, не выпускал набокова. Понятное дело они были на год моложе, но Юрова точно можно было продвигать. С Разиным, который усадил Карпова в первом периоде на лавку, и выпустил Силантьева, ощутимая разница.
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Ну, если вас спокойно сушит 20 летний вратарь, то надо задуматься куда вы там захотели "ехать".
з.ы А откуда Набоков появился и почему его Джек Воробей не использовал?
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Ну вроде как хотят продать по дороже, поэтому позвали Ковальчука и хайпа накидывают что бы слить дороже.
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падлачууууук
падлачууууук

Единственный в мире жидыш падлачук
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Ответ Caniball
На сколько большие?! 12 из 23 это большие?!
Нормальные. Я помню времена, когда Спартак был в третьем десятке по бюджету. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В Спартак пришли большие деньги. Конечно, сейчас проще подписывать игроков. ;)
Большие это сколько? У них состав на 550 млн, до потолка еще как пешком до Китая
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Ответ Sever12
никто не хотел, а сам то хотел?
падлачук не хотел ехать 20 лет
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