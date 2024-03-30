Илья Ковальчук: «Никто в «Спартак» не хотел ехать несколько лет назад. Немногое надо изменить – и команда будет реальным фаворитом в Кубке Гагарина»
Илья Ковальчук считает, что «Спартак» находится на правильном пути.
«Спартак» уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Вы почувствовали, что «Спартак» в этом сезоне стал претендентом на Кубок Гагарина? В прошлом сезоне команда даже в плей-офф не попала.
– «Спартак» на правильном пути.
Нужно лишь несколько гаечек подкрутить, чтобы стать топ-клубом. Еще несколько лет назад никто не хотел ехать в «Спартак». И тяжело было заманить ребят. Сейчас этот имидж поменялся. Это огромная победа.
Это очень крутой клуб, отличная организация. Президент «Спартака» Олег Усачев делает огромное дело. Он душой и сердцем болеет за команду, за ребят.
Совсем немногое надо изменить, и «Спартак» будет не просто претендентом, а реальным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
А в Спартаке сделали оооочень большую глупость, что подписали тебя. Зимний спад, перестройка пятерок очень сказались на результатах…. Естественно, в худшую сторону. КГ с той игрой, которая была без тебя, был реально осязаем
Александр Сёмин, не меньший "герой Квебека", в локаут 2012/13 в начале поехал в родной красноярский Сокол, в ВХЛ! А затем уже поехал в нижегородское Торпедо, которое тоже было далеко не гранд.
12 из 23 это большие?!
И сейчас после в целом хорошего сезона еще миллионов 200 подкинут.
з.ы А откуда Набоков появился и почему его Джек Воробей не использовал?
падлачууууук
Единственный в мире жидыш падлачук