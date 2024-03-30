Илья Ковальчук: «Никто в «Спартак» не хотел ехать несколько лет назад. Немногое надо изменить – и команда будет реальным фаворитом в Кубке Гагарина»

Илья Ковальчук считает, что «Спартак» находится на правильном пути.

« » уступил «Металлургу» (0:3, 2-4) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Вы почувствовали, что «Спартак» в этом сезоне стал претендентом на Кубок Гагарина? В прошлом сезоне команда даже в плей-офф не попала.

– «Спартак» на правильном пути.

Нужно лишь несколько гаечек подкрутить, чтобы стать топ-клубом. Еще несколько лет назад никто не хотел ехать в «Спартак». И тяжело было заманить ребят. Сейчас этот имидж поменялся. Это огромная победа.

Это очень крутой клуб, отличная организация. Президент «Спартака» Олег Усачев делает огромное дело. Он душой и сердцем болеет за команду, за ребят.

Совсем немногое надо изменить, и «Спартак» будет не просто претендентом, а реальным фаворитом в борьбе за , – сказал нападающий «Спартака» .