Звягин о серии с «Локомотивом»: «Была честная борьба, никто не бил исподтишка. Именно такую игру можно назвать мужской. Очень достойная команда нам противостояла»

Сергей Звягин высказался после поражения «Авангарда» в серии с «Локомотивом».

Омский клуб уступил в седьмом матче (0:2, 3-4 в серии) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Очень достойная команда нам противостояла, организованная, с очень квалифицированными игроками, защитниками, вратарская линия хорошая, нападение быстрое. Их с победой.

Понравилась серия тем, что была честная борьба, не бил никто исподтишка. Именно такую игру можно назвать мужской. Я, конечно, ничего про женщин не хочу сказать, но именно тут все было честно, и все могут смотреть друг другу в глаза.

Что касается игры, то много потерь у нас было в первом периоде. За счет этого соперник входил в нашу зону. Когда мы были организованы, таких возможностей у них не было. Это именно тот баланс, который мы пытались найти всю серию.

Соперник получил преимущество в счете, и соперник чувствует себя как рыба в воде в такой ситуации. Но ребята молоды, второй период они начали играть так, как нужно, много шайб добывали в чужой сезоне, были хорошие атаки.

Второй и третий период стремились забить, но не смогли это сделать. Здорово, что никто не сдался и не опустил руки, проявили уважение болельщикам», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .