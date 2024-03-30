Звягин о серии с «Локомотивом»: «Была честная борьба, никто не бил исподтишка. Именно такую игру можно назвать мужской. Очень достойная команда нам противостояла»

Теги Авангард Локомотив Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Звягин высказался после поражения «Авангарда» в серии с «Локомотивом».

Омский клуб уступил в седьмом матче (0:2, 3-4 в серии) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Очень достойная команда нам противостояла, организованная, с очень квалифицированными игроками, защитниками, вратарская линия хорошая, нападение быстрое. Их с победой.

Понравилась серия тем, что была честная борьба, не бил никто исподтишка. Именно такую игру можно назвать мужской. Я, конечно, ничего про женщин не хочу сказать, но именно тут все было честно, и все могут смотреть друг другу в глаза.

Что касается игры, то много потерь у нас было в первом периоде. За счет этого соперник входил в нашу зону. Когда мы были организованы, таких возможностей у них не было. Это именно тот баланс, который мы пытались найти всю серию.

Соперник получил преимущество в счете, и соперник чувствует себя как рыба в воде в такой ситуации. Но ребята молоды, второй период они начали играть так, как нужно, много шайб добывали в чужой сезоне, были хорошие атаки.

Второй и третий период стремились забить, но не смогли это сделать. Здорово, что никто не сдался и не опустил руки, проявили уважение болельщикам», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

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8 комментариев
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Молодец тренер ,под вашим "пожарным " назначением Главтренером Авангард сумел выиграть три игры у Локомотива!
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Уважение! И удачи в качестве главного тренера в будущем сезоне!
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Звягин Красава, 3-2 у локо выиграл. Ждём следующего сезона, хочу видеть его главного на мостике
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Вот и закончился хоккей для Омских болельщиков. Жаль, но надо признать, проиграли по делу. 24 года болею за Авангард. И то, что происходило в этом плей офф, это лучшие эмоции. Благодарен команде за яркий хоккей, благодарен Локомотиву и его болельщикам. Вы действительно заслуживаете идти дальше за кубком. Первый год, когда в комментариях нет грязи и унижений. И это здорово. Проиграл Авангард или Локомотив мы каждый вечер делились эмоциями, обсуждали, жили хоккеем не переходя на личности. И за это вам спасибо. Помню, при Хартли выбивали ак барс трижды, так в ленту было не приятно заходить. Грязь и агрессия, и только. А с болельщиками Ярославля было приятно, и интересно. Спасибо вам, удачи. Надеюсь, вам в этом году повезëт, и долгожданный трофей проедет по улицам вашего города.
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Ответ wolkov
Согласен, хотя и играли жестко, что мы, что Омск, но без грязи и провокаций, ну так, Буше может чутка. Посмотрим, что с трахтуром будет, там грязных игроков больше
В серии с Динамо не было никакой грязи. Что навевает на определённые сомнения насчёт Уфы...
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Сергей Евгеньевич, с огромной симпатией отношусь к Вам, но оправдать такую игру Авангарда может только один фактор- победа Локо в финале. Надеюсь, Вас оставят главным тренером!
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Ответ wolkov
Согласен, хотя и играли жестко, что мы, что Омск, но без грязи и провокаций, ну так, Буше может чутка. Посмотрим, что с трахтуром будет, там грязных игроков больше
Уважаемый, в Тракторе грязных игроков вовсе нет, это Козлов со своим Салаватом навязал драки в серии, на которые не ожидал получить серьезный отпор. Ну и трахтур получился у тебя в итоге, отлетев от Локо.
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