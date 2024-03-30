Буше о вылете «Авангарда»: «Неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в 7-м матче. «Локомотив» сегодня действовал лучше, чем в прошлых играх»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Рид Буше высказался после седьмого матча серии с «Локомотивом».

«Авангард» уступил в седьмом матче (0:2, 3-4 в серии) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

– Опустошение – главная эмоция сейчас?

– Конечно, неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче. Но здорово, что мы вернулись в эту серию, дали сами себе шанс, чтобы побороться.

– Была ли сегодня определенная скованность у команды?

– Да, но мы не одни играли на льду. Соперник сегодня действовал лучше, чем в прошлых матчах.

Моментов было не так много, просто они сумели ими воспользоваться, а мы нет. Пара удачных отскоков привела к голам, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

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10 комментариев
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К Риду вопросов меньше всего, и по регулярке, и по плей-офф, с запасом лучший игрок сезона. И забивал, и в меньшинстве рубился, и в силовую шёл. А вот партнёры по тройке в нужный момент растворились :)
+18
-3
+15
лучший лег кхл 100℅
+14
0
+14
Ответ Габорик
К Риду вопросов меньше всего, и по регулярке, и по плей-офф, с запасом лучший игрок сезона. И забивал, и в меньшинстве рубился, и в силовую шёл. А вот партнёры по тройке в нужный момент растворились :)
Да ладно, Ткачев тоже на уровне провел и регулярку и ПО. Растворялся ровно в тех же играх, что и Буше.
+9
-1
+8
Рид, безусловно, лучший игрок в команде. Сложно найти лучшего снайпера чемпионата и одного из лучших бомбардиров, который ещё и в меньшинстве пашет как конь.
+7
0
+7
Ответ Hola Hola
Да ладно, Ткачев тоже на уровне провел и регулярку и ПО. Растворялся ровно в тех же играх, что и Буше.
С Локомотивом Вову в принципе почти видно не было, индивидуальные проходы не работали, а больше нечего было предложить.

Плюс Рид и в меньшинстве сколько отработал, а Ткачев только на чистом льду..
+8
-2
+6
Как это не грустно, но Локо выиграл по делу, похоже осталось больше сил и эмоций для седьмого матча. Обидно, досадно, но ладно. Ждем новый сезон с надеждой.
+2
0
+2
Ответ Габорик
К Риду вопросов меньше всего, и по регулярке, и по плей-офф, с запасом лучший игрок сезона. И забивал, и в меньшинстве рубился, и в силовую шёл. А вот партнёры по тройке в нужный момент растворились :)
Владимир Ткачёв явно переоценëн. Очень специфический игрок, была ошибка Кравеца построить игру команды вокруг Владимира в регулярке, за что, собственно, и поплатился тëплым местом.
+3
-1
+2
Ответ Габорик
С Локомотивом Вову в принципе почти видно не было, индивидуальные проходы не работали, а больше нечего было предложить. Плюс Рид и в меньшинстве сколько отработал, а Ткачев только на чистом льду..
Да хз. Он свою работу выполнял нормально. В третьем матче, Чистякова на первоначальный бросок выводил в овере (когда Буше затолкал все-таки), в прошлом матче того же Чистякова фактически один-на-один с вратарем оставил. На Юрчо в позапрошлом матче на пятак на гол выложил. Да и в общем рулил игрой в своих сменах, пусть и давали ему сделать меньше, чем с Ладой (как и всей команде). Не, по Ткачеву совсем не согласен, что он пропал.
+2
-1
+1
Рид, всем спасибо за сезон🙏
Делем выводы и готовимся к следующему сезону 🤞
+1
-1
0
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