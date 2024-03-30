Буше о вылете «Авангарда»: «Неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в 7-м матче. «Локомотив» сегодня действовал лучше, чем в прошлых играх»
Рид Буше высказался после седьмого матча серии с «Локомотивом».
«Авангард» уступил в седьмом матче (0:2, 3-4 в серии) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
– Опустошение – главная эмоция сейчас?
– Конечно, неприятно и очень обидно терпеть поражение дома в седьмом матче. Но здорово, что мы вернулись в эту серию, дали сами себе шанс, чтобы побороться.
– Была ли сегодня определенная скованность у команды?
– Да, но мы не одни играли на льду. Соперник сегодня действовал лучше, чем в прошлых матчах.
Моментов было не так много, просто они сумели ими воспользоваться, а мы нет. Пара удачных отскоков привела к голам, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.
Плюс Рид и в меньшинстве сколько отработал, а Ткачев только на чистом льду..
Делем выводы и готовимся к следующему сезону 🤞