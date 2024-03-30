Спунер о желании остаться в «Авангарде»: «Нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Поеду домой, увижусь с семьей, собакой, и буду думать о будущем»

Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в «Авангарде» на сезон-2024/25.

Сегодня клуб уступил в седьмом матче серии против «Локомотива» (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Срок контракта Спунера с « » истекает 30 апреля.

«На протяжении всей моей карьеры я уезжаю домой после сезона, а потом уже начинаю думать.

Мне нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Мы должны все обсудить и решить.

Сейчас поеду домой, увижусь со своей семьей, с собакой, и буду думать о будущем», – сказал Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер.