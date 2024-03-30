Спунер о желании остаться в «Авангарде»: «Нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Поеду домой, увижусь с семьей, собакой, и буду думать о будущем»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Райан Спунер Чемпионат.com Хоккей

Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в «Авангарде» на сезон-2024/25.

Сегодня клуб уступил в седьмом матче серии против «Локомотива» (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Срок контракта Спунера с «Авангардом» истекает 30 апреля.

«На протяжении всей моей карьеры я уезжаю домой после сезона, а потом уже начинаю думать.

Мне нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Мы должны все обсудить и решить.

Сейчас поеду домой, увижусь со своей семьей, с собакой, и буду думать о будущем», – сказал Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер.

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18 комментариев
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Нужно посоветоваться с собакой
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Выезжал за счёт Буше и Ткачёва, поставь его в другое звено и вообще его не заметим. Так что без разницы что ему там собака с женой посоветует.
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Возвращайся Райан , ты лучший центр в Авангарде в этом сезоне.
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а я думаю кто больше денег даст туда и уедет. иностранным.да че им и для всех финансы на 1 месте
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Ответ Den Sh
Выезжал за счёт Буше и Ткачёва, поставь его в другое звено и вообще его не заметим. Так что без разницы что ему там собака с женой посоветует.
Только без него Ткач и Буш в первых матчах с Локо не выезжали
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В плей-офф на уровне сыграл пару матчей, а в остальном подтвердил статус некубкового, плюс непонятно что за ситуация с Кравецом была.

Так что дальше удачи в другом клубе :)
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При наличии Буше ещё один северо-американец нужен в команде по-любому. Если Найт вдруг не решит приехать, от Спунера я бы не отказался. Последние три игры серии он был явно лучше Ткачёва. Конечно он не самый лучший, но сезон явно может занести в актив. Опять же вопрос, сколько будет просить
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Ответ Angryslon
Кто ты и без аватарки понятно. И, кстати, для информации. Буше и Ткачёв без Спунера с другими центрами, что с Пьяновым, что с Прохоркиным, абсолютно ничего не показали не в плей-офф, не в регулярке. Так что ты и тебе подобные нытики-критики в очередной раз обделались со своим диванно-экспертным мнением.
Вроде взрослый человек, а пишешь глупость за глупостью... А Спунер что-то показывал играя в другом звене? Абсолютно ничего и это при том, что его как Буше и Ткачёва никто так не держит, да и убирали его из первого звена в регулярке не потому ли что он выпадал из этой тройки? А мое диванно-экспертное мнение подсказывало и было озвученно, что для такого Авангарда первый круг ПО и будет потолком, так в чём я обделался, в том что, к моему же сожалению, оказался прав? Вопрос риторический, можно а вернее лучше вообще не отвечай
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Ответ мазай
При наличии Буше ещё один северо-американец нужен в команде по-любому. Если Найт вдруг не решит приехать, от Спунера я бы не отказался. Последние три игры серии он был явно лучше Ткачёва. Конечно он не самый лучший, но сезон явно может занести в актив. Опять же вопрос, сколько будет просить
Все трое классные игроки. Еще бы конечно несколько добавить, чтобы и на остальные звенья ястребов было приятно смотреть
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