Спунер о желании остаться в «Авангарде»: «Нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Поеду домой, увижусь с семьей, собакой, и буду думать о будущем»
Райан Спунер ответил на вопрос о желании остаться в «Авангарде» на сезон-2024/25.
Сегодня клуб уступил в седьмом матче серии против «Локомотива» (0:2, 3-4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.
Срок контракта Спунера с «Авангардом» истекает 30 апреля.
«На протяжении всей моей карьеры я уезжаю домой после сезона, а потом уже начинаю думать.
Мне нужно посоветоваться с женой, ее мнение имеет большое значение. Мы должны все обсудить и решить.
Сейчас поеду домой, увижусь со своей семьей, с собакой, и буду думать о будущем», – сказал Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
Так что дальше удачи в другом клубе :)