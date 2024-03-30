Владимир Плющев: «Предполагал, что «Авангард» выиграет, но «Локомотив» нашел ключики к его замкам. По крайней мере одна из команд Запада в полуфинале»
Владимир Плющев поделился мнением о результате серии «Авангард» – «Локомотив».
Железнодорожники обыграли омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
«Я предполагал, что «Авангард» выиграет эту серию с учетом психологии. Все-таки им удалось переломить ход серии. Но «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда». Можно их только поздравить и пожелать удачи.
По крайней мере одна из команд Запада обеспечила себе место в полуфинале», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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