Владимир Плющев: «Предполагал, что «Авангард» выиграет, но «Локомотив» нашел ключики к его замкам. По крайней мере одна из команд Запада в полуфинале»

Владимир Плющев поделился мнением о результате серии «Авангард» – «Локомотив».

Железнодорожники обыграли омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Я предполагал, что «Авангард» выиграет эту серию с учетом психологии. Все-таки им удалось переломить ход серии. Но «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда». Можно их только поздравить и пожелать удачи.

По крайней мере одна из команд Запада обеспечила себе место в полуфинале», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.