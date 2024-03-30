Владимир Плющев: «Предполагал, что «Авангард» выиграет, но «Локомотив» нашел ключики к его замкам. По крайней мере одна из команд Запада в полуфинале»

Теги Авангард Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о результате серии «Авангард» – «Локомотив».

Железнодорожники обыграли омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина (4-3 в серии, 2:0 в седьмом матче) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Я предполагал, что «Авангард» выиграет эту серию с учетом психологии. Все-таки им удалось переломить ход серии. Но «Локомотив» нашел ключики к замкам «Авангарда». Можно их только поздравить и пожелать удачи.

По крайней мере одна из команд Запада обеспечила себе место в полуфинале», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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Как- то не искренне товарищ плющев!
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Ну что , расПлющились твои прогнозы?????
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Там это.... Ботинки новые стоят. Ждут
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Плющев предпологал, а Никитин распологал.
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https://omskinform.ru/news/189825
Разным журналистам вещает разное мнение
+1
0
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