3 команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина во 2-й раз в истории КХЛ

Три команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина.

Это произошло впервые с 2011 года и во второй раз в истории .

В этом сезоне в полуфинал Кубка Гагарина вышли «Автомобилист», «Трактор» и «Локомотив».

Во 2-м раунде « » (5-е место на Востоке) обыграл (2-е место на Западе), « » (6-е место на Востоке) победил «Динамо» (1-е место на Западе), «Локомотив» (3-е место на Западе) одержал победу над « » (2-е место на Востоке).