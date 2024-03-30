3 команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина во 2-й раз в истории КХЛ
Три команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина.
Это произошло впервые с 2011 года и во второй раз в истории КХЛ.
В этом сезоне в полуфинал Кубка Гагарина вышли «Автомобилист», «Трактор» и «Локомотив».
Во 2-м раунде «Автомобилист» (5-е место на Востоке) обыграл СКА (2-е место на Западе), «Трактор» (6-е место на Востоке) победил «Динамо» (1-е место на Западе), «Локомотив» (3-е место на Западе) одержал победу над «Авангардом» (2-е место на Востоке).
Хотя на примере НХЛ 0-4 регулярное явление.
Не буду рассуждать про СКА, но Динамо, несмотря на выигрыш регулярки, уверенности в успешной игре в ПО не давало. Но 0-4 это 100% диагноз.
Похоже мы действительно приблизились к НХЛ
И надо порадоваться перекрестному плей-офф.