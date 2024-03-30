3 команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина во 2-й раз в истории КХЛ

Теги Авангард Локомотив СКА Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Три команды с нижним посевом победили в сериях 2-го раунда Кубка Гагарина.

Это произошло впервые с 2011 года и во второй раз в истории КХЛ.

В этом сезоне в полуфинал Кубка Гагарина вышли «Автомобилист», «Трактор» и «Локомотив».

Во 2-м раунде «Автомобилист» (5-е место на Востоке) обыграл СКА (2-е место на Западе), «Трактор» (6-е место на Востоке) победил «Динамо» (1-е место на Западе), «Локомотив» (3-е место на Западе) одержал победу над «Авангардом» (2-е место на Востоке).

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11 комментариев
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Кто бы, что не говорил, но потолок зарплат понемногу начинает работать. Разумеется есть нюансы...
+25
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+23
Локомотив все же условно нижний посев, благодаря перекрестке. В регулярке у них на очко больше, чем у Авангарда. Но в целом да, лига подравнялась. Потолок все же работает.
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-2
+8
ТРАКТОР! ТРАКТОР! ТРАКТОР! Будет тяжело, но мы, болелы Урала ВЕРИМ в КОМАНДУ! Ещё один раунд до финала. ТОЛЬКО ПОБЕДА! ВЕСЬ УРАЛ ЗА ВАС!
+5
-2
+3
Ответ Irvin
Кто бы, что не говорил, но потолок зарплат понемногу начинает работать. Разумеется есть нюансы...
Если не брать в пример Валентина Пьянова
+5
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Сенсацией может считаться проигрыш СКА и Динамо 0-4.
Хотя на примере НХЛ 0-4 регулярное явление.
Не буду рассуждать про СКА, но Динамо, несмотря на выигрыш регулярки, уверенности в успешной игре в ПО не давало. Но 0-4 это 100% диагноз.
Похоже мы действительно приблизились к НХЛ
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Ответ Irvin
Кто бы, что не говорил, но потолок зарплат понемногу начинает работать. Разумеется есть нюансы...
Не, какой потолок зарплат, тут новенькая ска-арена офигела в край, не дает шансов системе победить
+3
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Очень хорошо что команды начинают понемногу выравниваться за счёт более и более работающего потолка зарплат. Ещё бы пол зарплаты немного повысить.
И надо порадоваться перекрестному плей-офф.
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Если бы в Ска не перетаскивали перед хоккейным сезоном и во время его лучших игроков из других команд ,то игры бы были между командами ещё упорней и интересней- особенно за плей-офф!
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Будем надеяться на интересные полуфинальные серии, желательно из 7 матчей.
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Ответ Irvin
Кто бы, что не говорил, но потолок зарплат понемногу начинает работать. Разумеется есть нюансы...
В 2011 что сказалось на результатах? Если вы с офиса федерации забыли про лимит вставить
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