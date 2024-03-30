«Локомотив» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия начнется в Ярославле
«Локомотив» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.
Серия начнется в Ярославле.
Дата начала серии станет известна после сегодняшнего матча «Спартак» – «Металлург».
Во втором раунде плей-офф «Локомотив» обыграл «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» победил «Динамо» (4-0).
Хорошей и честной игры командам!
Хоккеистам без травм, болельщикам Локомотива ярких эмоций, а Трактору победы!
Всех с победой!
Трактору победы!!