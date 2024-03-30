«Локомотив» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина. Серия начнется в Ярославле

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» сыграет с «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина.

Серия начнется в Ярославле.

Дата начала серии станет известна после сегодняшнего матча «Спартак» – «Металлург».

Во втором раунде плей-офф «Локомотив» обыграл «Авангард» (4-3 в серии), «Трактор» победил «Динамо» (4-0).

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44 комментария
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Вот это будет заруба!
Хорошей и честной игры командам!
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Очень сильная пара, удачи Локо!
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Трактор вперед! Урал рулит е-мае🥰
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Ну, волжане, давайте скрестим клюшки! Только без срача!
Хоккеистам без травм, болельщикам Локомотива ярких эмоций, а Трактору победы!
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Ответ Клинок
Паровозников надо дёрнуть!!!!
Игра покажет
+9
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Локомотив, верим!
+10
-2
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Прежде всего хочу поздравить мой любимый клуб Локомотив с победой!!! Всех "экспертов ", таких как "яд. Плющ и Вайс", их предсказания не сбылись, а значит, что вы ’уважаемые-" не эксперты. Всех ярослвцев поздравляю с победой, да победит сильнейший. Локо вперёд и только победа!!!
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+6
Отличная пара, две отечественные супер-школы хоккея. Командам без травм, судьям без ляпов, болельщикам без срача. За хоккей в общем.
+6
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Трактору выиграть Локо и взять кубок. Уж больно команда интересная,щ карный хоккей показывает. Финал Трактор - Авто, да победит сильнейший!
+12
-6
+6
Остановим паровоз! Челябинск!
+12
-7
+5
Ответ wolkov
интересно будет
Трактористам победу! машинистам респект.
+10
-5
+5
Ответ Sergey Nosov
4 : 0 в пользу Локо
Ага, где то я это уже слышал.Вспомнил от болел слабовата и динамиков !
+5
0
+5
интересно будет
+6
-1
+5
Ответ Александр Невский
Прежде всего хочу поздравить мой любимый клуб Локомотив с победой!!! Всех "экспертов ", таких как "яд. Плющ и Вайс", их предсказания не сбылись, а значит, что вы ’уважаемые-" не эксперты. Всех ярослвцев поздравляю с победой, да победит сильнейший. Локо вперёд и только победа!!!
Точно, где эти прогнозисты?) Что теперь скажут.
Всех с победой!
+4
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+4
Локо, удачи!!!
+5
-2
+3
Ответ Максим Шеломенцев
Ага, где то я это уже слышал.Вспомнил от болел слабовата и динамиков !
Точно,и те и другие орали про 4:0
+2
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+2
Мне интересно было бы посмотреть финал Трактор-Автомобилист! Уральское дерби! Я думаю команды достойны этого! Брат -3!!!
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ЛОКО!!!! Если не в этом году, то когда!!!???
+3
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За ТРАКТОР!!! Удачи, соседи!!! 🚘 🤝 🚜
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за хороший, красивый хоккей! без травм, без драки, без оскорбления!!!
Трактору победы!!
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Локомотив против Трактора, многообещающее противостояние «железных машин»!
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Трактор заждался Локомотив ! Серия Локомотив - Авангард показала по победам ,что преимущество своего стадиона ничего командам не дало !
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давайте парни. надеюсь хорошо отдохнули. Удачи!
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Трактор давай, пора поезд остановить
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Как здорово, что в полуфинале новые участники. Надоели одни и те же клубы на этой стадии
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Ответ Максим Шеломенцев
Ага, где то я это уже слышал.Вспомнил от болел слабовата и динамиков !
Уговорил. 4 : 1
+1
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0
Ответ ValeraChel
Ну, волжане, давайте скрестим клюшки! Только без срача! Хоккеистам без травм, болельщикам Локомотива ярких эмоций, а Трактору победы!
Взаимно,Локо победы!
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Наконец то можно начинать работать вперёд трактор вперёд.
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Ответ Kenshin
За Трактор 🚜, против унылых... 😐
Все весёлые в отпуске уже)
+3
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Ответ Александр Воронцов
Непредсказуемая серия будет. У трактора преимущество в виде отдыха в две недели почти, хотя может и выйдут из ритма
Надеюсь ТШ это понимает, но с другой стороны у Локо 7 матчевая серия тяжёлая вышла, Авангард сопротивлялся до последнего, по именам исполнителей Трактор на бумаге выглядит посильнее,, но в целом равные соперники, борьба будет серьезная
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