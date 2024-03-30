«Локомотив» победил «Авангард» 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Авангард» (2:0) в седьмой игре серии второго раунда.

Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1).