«Локомотив» победил «Авангард» 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин Сергей Звягин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Авангард» (2:0) в седьмой игре серии второго раунда.

Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1). 

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87 комментариев
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Ответ Андрей Валерьевич
Всех болел Локо с выходом в финал конфы!!!
Нету финала Конференции, бро. Перекрёстный плейоф, такие дела...
+45
-1
+44
Всех болел Локо с выходом в финал конфы!!!
+47
-10
+37
Ярославль идет дальше! 🚂💪!
После 2:0 почти никто не верил, что Авангард воспрянет от тяжелого нокдауна. Но, Звягин (большой респект), вставший у руля команды, сотворил невозможное, выиграл свою серию с Локо 3:2, но этого для общей победы не хватило… Уважуха за серию! Обеим командам!
+25
0
+25
Очень трудно выиграть у одного и того же соперника три раза подряд, если он сопоставим по классу. Любимому «Авангарду» спасибо за сезон, но, к сожалению, второй раунд – это потолок для команды, защита которой больше чем наполовину состоит из игроков уровня ВХЛ (при всем к ним уважении).
Нужно оставлять Звягина наставником и всего-то сделать ряд простых вещей перед стартом следующего первенства: усилить оборону, найти вратаря (Павла оставить бэкапом) и найти кого-то получше в боттом-6, чем Жафяров и Игумнов ("Спасибо, кэп", - скажут многие. "Пожалуйста", - отвечу я).
«Локомотиву» желаю наконец-то взять чемпионство. 21 год ждете все-таки. В этой серии ярославцы были на полконька, да получше.
Любите хоккей, ибо жизнь, как говорил великий Фред Шеро, - это просто место, где мы проводим время между играми.
+18
0
+18
Все же Локо! Молодцы, собрались после 6й игры!
И Авангард боролся до последнего, уж точно не стыдно перед болельщиками.
+16
0
+16
Рад за Ярославль, очень крепкая, дисциплинированная и пожалуй самая недооценённая команда Лиги, давно были достойны нечто большего, чем 1-2 раунд ПО...
+16
-2
+14
Ну чо Плющ? Переобуешься? Или пропадешь на неделю?
+13
-2
+11
Ответ LokoYarik
Ну чо Плющ? Переобуешься? Или пропадешь на неделю?
Сначала пропадёт,а потом и переобуется.🤷🏻‍♂️
+9
0
+9
Локомотив с победой, сегодня четко отработали. Ждем кубок Гагарина в Ярославле :)
+8
-1
+7
Ответ Олег В.
Нету финала Конференции, бро. Перекрёстный плейоф, такие дела...
Сорян, на эмоциях забыл)
+9
-2
+7
С победой! Объективно Локо был сильнее в серии. Но Авангард молодец. Не сдался и с 1—3вернулся в серию.
+10
-4
+6
Один Локо за запад весь постоял считай честь спас 🫡😀
+4
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+3
Уже 3-й бестрофейник в полуфиналах. За нового обладателя КГ!
+3
0
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Локо с победой, все таки лучше на протяжении всей серии смотрелись. Авангарду респект, что проявили характер, казалось бы после домашних игр серия закроется со счетом 4-0
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Браво Локо! Вот так засушить Авангард в решающем матче дорогого стоит. Поздравления всем болельщикам! Никитин грамотно сработал сегодня.
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Одно удовольствие смотреть хоккей с Омской арены! И Арена крутая и форма красивая, жаль только что проиграли!
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Я не знаю, что там у Омска с платежкой и контрактами, но ему нужна подмога для ударной тройки, а также нужен тренер. Звягин все-таки не главный тренер
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Давай Локо вперед. Жду их победы после той самой ужасной ситуации.
+2
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+2
С победой, Ярославль. Эхххх, не будет восточного полуфинала
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Рад за Ярославль, очень крепкая, дисциплинированная и пожалуй самая недооценённая команда Лиги, давно были достойны нечто большего, чем 1-2 раунд ПО...
Скорее, самая прагматичная...
+2
0
+2
Локомотив перестал ошибаться, сыграли в свою игру и победили. Омск конечно молодцы, но по их игре складывалось ощущение, что все победы Авангарда были добыты благодаря расслабленности Локо
+2
0
+2
Отличная серия, спасибо командам за игру
+3
-1
+2
Надо было раньше тренера менять, играли не пойми во что.
+3
-1
+2
Плющеву и каменскому посвящается. Эксперты херовы. Надеюсь Теперь заткнуться
+2
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Да уж. Очень жаль, но как сказал Звягин поражение в серии за которое не стыдно! Молодцы! Думаю всему виной вторая шайба от Локо. Очень негативно сказалась. Началась спешка и суета. При 1:0 могли расчитывать на более вдумчивый хоккей с более сильным напором в конце периода. Ну а в целом ничего страшного. Определено Локомотив заслужил своей игрой выход в полуфинал и им удачи. Особенно Никитину и Береглазову. Не чужие для нас люди. Короче все молодцы! Авангард вперёд, но теперь уже в следующем сезоне!
+2
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Локомотив показал весьма достойную серию! Боевую и без всякой грязи! Поздравляю!!! Уважение сильному сопернику!
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Я видел боль в глазах Ткачева...
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Ответ alexlll
ну хоть кто то с запада
+спартак
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Ответ Андрей Валерьевич
Всех болел Локо с выходом в финал конфы!!!
Я за Авангард, но поздравляю Локомотив с заслуженной победой. Как по мне, Ярославль главный претендент на Кубок. Не повезло, что так рано с вами пересеклись
+1
0
+1
Локо , реально первый претиндент на Кубок....
+4
-3
+1
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