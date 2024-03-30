«Локомотив» победил «Авангард» 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина-2024.
Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Авангард» (2:0) в седьмой игре серии второго раунда.
Благодаря этой победе «Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА (4-1).
После 2:0 почти никто не верил, что Авангард воспрянет от тяжелого нокдауна. Но, Звягин (большой респект), вставший у руля команды, сотворил невозможное, выиграл свою серию с Локо 3:2, но этого для общей победы не хватило… Уважуха за серию! Обеим командам!
Нужно оставлять Звягина наставником и всего-то сделать ряд простых вещей перед стартом следующего первенства: усилить оборону, найти вратаря (Павла оставить бэкапом) и найти кого-то получше в боттом-6, чем Жафяров и Игумнов ("Спасибо, кэп", - скажут многие. "Пожалуйста", - отвечу я).
«Локомотиву» желаю наконец-то взять чемпионство. 21 год ждете все-таки. В этой серии ярославцы были на полконька, да получше.
Любите хоккей, ибо жизнь, как говорил великий Фред Шеро, - это просто место, где мы проводим время между играми.
И Авангард боролся до последнего, уж точно не стыдно перед болельщиками.