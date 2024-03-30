Лучевников о том, чего не хватило в серии с «Автомобилистом»: «Дисциплинированной игры. «Ак Барс» должен был сильнее в этом компоненте сыграть»

Теги Ак Барс Трактор Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Константин Лучевников Хоккей

Константин Лучевников высказался о вылете «Ак Барса» из плей-офф-2024.

Клуб уступил «Автомобилисту» в серии первого раунда со счетом 1-4.

– На фоне такого успешного прошлого сезона, насколько сейчас необычно и грустно заканчивать?

– Время прошло уже, отошли от этого. Что было, то было, сейчас ничего не изменишь.

– Вспоминая сезон, особенно регулярку, что выделишь особенного, что вспоминается? С перепадами команда играла, в чем причина?

– Я не смогу объяснить, наверное.

– Может, уровень лиги выравнивается, потолок зарплат действует? Много команд кусачих.

– Да. Сейчас сам видишь по плей-офф. Я не знаю, с чем можно связать, можно по-разному акцентировать внимание на чем-то отдельном.

– Расскажи о собственном здоровье, как себя чувствуешь? Ты много пропустил, расскажи в деталях, что было и каково было останавливаться?

– Сейчас уже все хорошо. Немножко прихворал, небольшую операцию сделал, сейчас восстановился. Гайморит был. Сейчас все хорошо.

– Чего не хватило в серии с «Автомобилистом»? Многие говорят про удаления.

– Дисциплинированной игры. Они очень дисциплинированная команда. Мы должны были сильнее в этом компоненте сыграть.

– Тебя удивило то, что они с таким же счетом прошли СКА?

– Нет, не удивило. Команда оттачивает свои сильные стороны, пользуется ими, играет дисциплинированно. По нарастающей уже вошли во вкус.

– «Трактор» удивляет?

– Да, красавцы. Очень приятно за ними смотреть. Я сам из Челябинска и хочу, чтобы они дальше прошли.

– Каким ты видишь «Ак Барс» следующего сезона?

– Сейчас даже предположить невозможно, потому что все будет от главного тренера, состава, тренерского штаба зависеть. Не знаю, не могу сказать.

– Ты прошел через ВХЛ. Хотел бы видеть ребят, которым дадут шанс, как в свое время дали тебе?

– Да, конечно. Есть молодые перспективные игроки у нас. Здесь все на виду, вся вертикаль, система, все следят. Если кто-то выстрелит, я думаю, спокойно может получить шанс, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.

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9 комментариев
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Ответ Ксения Гусева
Лучик вообще никакой) о чём это вью???
Лучевников более чем нормальный защитник-домосед.
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толку щас говорить так должны были сыграть этого не хватило большинство не так . у вас на это целый сезон был до плей ооф подготовить . А щас смотрите как играют автомобилист дальше а вы в отпуске .
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команда ПОЗОР!!! Валлиулин добьёт уже в 2024
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Марат Валлиулин ужасное днище...но мажорик знатный! налоговиков на него натравлю)
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Ответ Ксения Гусева
Марат Валлиулин ужасное днище...но мажорик знатный! налоговиков на него натравлю)
Девушка, я вас боюсь...
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0
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Ответ Яяя Яяя
Девушка, я вас боюсь...
я девочка ещё)
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0
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Ответ Ксения Гусева
я девочка ещё)
Молодец, так рад за тебя!
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