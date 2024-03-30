Лучевников о том, чего не хватило в серии с «Автомобилистом»: «Дисциплинированной игры. «Ак Барс» должен был сильнее в этом компоненте сыграть»
Константин Лучевников высказался о вылете «Ак Барса» из плей-офф-2024.
Клуб уступил «Автомобилисту» в серии первого раунда со счетом 1-4.
– На фоне такого успешного прошлого сезона, насколько сейчас необычно и грустно заканчивать?
– Время прошло уже, отошли от этого. Что было, то было, сейчас ничего не изменишь.
– Вспоминая сезон, особенно регулярку, что выделишь особенного, что вспоминается? С перепадами команда играла, в чем причина?
– Я не смогу объяснить, наверное.
– Может, уровень лиги выравнивается, потолок зарплат действует? Много команд кусачих.
– Да. Сейчас сам видишь по плей-офф. Я не знаю, с чем можно связать, можно по-разному акцентировать внимание на чем-то отдельном.
– Расскажи о собственном здоровье, как себя чувствуешь? Ты много пропустил, расскажи в деталях, что было и каково было останавливаться?
– Сейчас уже все хорошо. Немножко прихворал, небольшую операцию сделал, сейчас восстановился. Гайморит был. Сейчас все хорошо.
– Чего не хватило в серии с «Автомобилистом»? Многие говорят про удаления.
– Дисциплинированной игры. Они очень дисциплинированная команда. Мы должны были сильнее в этом компоненте сыграть.
– Тебя удивило то, что они с таким же счетом прошли СКА?
– Нет, не удивило. Команда оттачивает свои сильные стороны, пользуется ими, играет дисциплинированно. По нарастающей уже вошли во вкус.
– «Трактор» удивляет?
– Да, красавцы. Очень приятно за ними смотреть. Я сам из Челябинска и хочу, чтобы они дальше прошли.
– Каким ты видишь «Ак Барс» следующего сезона?
– Сейчас даже предположить невозможно, потому что все будет от главного тренера, состава, тренерского штаба зависеть. Не знаю, не могу сказать.
– Ты прошел через ВХЛ. Хотел бы видеть ребят, которым дадут шанс, как в свое время дали тебе?
– Да, конечно. Есть молодые перспективные игроки у нас. Здесь все на виду, вся вертикаль, система, все следят. Если кто-то выстрелит, я думаю, спокойно может получить шанс, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.