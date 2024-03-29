Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин продолжит работу в клубе (Metaratings)
Марат Валиуллин продолжить работать в «Ак Барсе».
Состоялось совещание высшего руководства «Ак Барса», по итогам которого принято решение, что генеральный менеджер Марат Валиуллин продолжит работу в казанском клубе.
Об этом сообщил Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов не останется на посту главного тренера команды.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» занял четвертую позицию в таблице Восточной конференции и проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.
Не сомневаюсь, что и на следующий сезон состав соберёт хороший, но главный вопрос кто будет тренером. Интересно было бы посмотреть на Леонтьева или Козырева.
Ну и новости ну и дела.
Ксения, вы правы - хана Ак Барсу.