Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин продолжит работу в клубе (Metaratings)

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

Марат Валиуллин продолжить работать в «Ак Барсе».

Состоялось совещание высшего руководства «Ак Барса», по итогам которого принято решение, что генеральный менеджер Марат Валиуллин продолжит работу в казанском клубе.

Об этом сообщил Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов не останется на посту главного тренера команды.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» занял четвертую позицию в таблице Восточной конференции и проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

29 комментариев
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Ответ Черный Татарин
Плохая Новость. С ним у АБ нет будущего. Сами игроки его особо не жалуют.
А тебе ЛИЧНО "сами игроки" про это рассказали???
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Плохая Новость. С ним у АБ нет будущего. Сами игроки его особо не жалуют.
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Ну составы Валиуллин набирает явно более серьёзные, чем Якубов в свои последние сезоны. В прошлом сезоне для кубка не хватило одной победы, в этом все получилось совсем неудачно, но причины такого провала едва ли в слабом составе. Были удачные подписания, были не очень, но откровенных глупостей типа а не обменять ли мне Ткачева на мешок картошки или не подписать ли мне с Яруллиным контракт на год, чтобы он потом ушёл Валиуллин не творил.
Не сомневаюсь, что и на следующий сезон состав соберёт хороший, но главный вопрос кто будет тренером. Интересно было бы посмотреть на Леонтьева или Козырева.
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Сезон провален, зачем снова вставать на эти грабли! Чемодан билет вокзал)
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Марат валиуллин поддался чарам билла и тем самым провалил селекцию если у человека нет собственного мнения и не может их отстаивать это потеря квалификации в своей работе набирать игроков как ворона бросающая на все что блестит
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Печальная новость
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С генменеджером определились, теперь по тренеру будут работать.
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Гоаут
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Ну фсё или всё. Приедет Хартли по методу Хайруллина и наш Ак Барс будет ,,чемпионом".
Ну и новости ну и дела.
Ксения, вы правы - хана Ак Барсу.
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он там вообще решает что-нибудь или для того чтобы вакансию закрыть?
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Почему у тебя один негатив к клубу постоянно язвишь где позитив
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Ждем Квартальнова значит) Врядли Хартли приедет в Казань, а Кудашова вроде в Динамо продили)
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Ответ Черный Татарин
Плохая Новость. С ним у АБ нет будущего. Сами игроки его особо не жалуют.
Игроки наоборот к нему хорошо относятся, Там проблемы в другом в Казани слишком сильно Руководство Республики и Татнефти влизает в игровые дела клуба )
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Ответ Яяя Яяя
А тебе ЛИЧНО "сами игроки" про это рассказали???
Валиуллин, это ты?)
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Ответ bars1998
Игроки наоборот к нему хорошо относятся, Там проблемы в другом в Казани слишком сильно Руководство Республики и Татнефти влизает в игровые дела клуба )
кто? войнов. шипачов,кагарлицкий,радулов? ну может быть...низачто миллионы такие
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Ответ Кристина Казанская
Сезон провален, зачем снова вставать на эти грабли! Чемодан билет вокзал)
Какой ещё чемодан билет и вокзал? Он татарин же! Тут другая схема: расторжение трудового договора, дверь, дом
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Ответ wolf 100
Марат валиуллин поддался чарам билла и тем самым провалил селекцию если у человека нет собственного мнения и не может их отстаивать это потеря квалификации в своей работе набирать игроков как ворона бросающая на все что блестит
Да-да, ведь ещё в 2022 Билл говорил ему: "Знарка по-любому уволят, бери, на всякий случай, Шипачева, Радулова и Войнова".
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Ответ wolf 100
Марат валиуллин поддался чарам билла и тем самым провалил селекцию если у человека нет собственного мнения и не может их отстаивать это потеря квалификации в своей работе набирать игроков как ворона бросающая на все что блестит
БиЗ блестит, Федс блестит, усы Знарокс блестит, дедушка Билли блестит, Кеневилл блестит, даже Воробьев блестит. Похоже клубная политика блестит
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Ответ srs
За одно лишь упоминание Квадратного нужно выгонять всех. Эти люди явно не в себе
У них все по кругу идет. Чуть что Билла верните. Ой, скорый вылет. Этот не тянет, давайте того верните с которым когда то даже пару-тройку раундов прошли
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Ответ srs
У них все по кругу идет. Чуть что Билла верните. Ой, скорый вылет. Этот не тянет, давайте того верните с которым когда то даже пару-тройку раундов прошли
А могли и с Дарьей Мироновой их пройти, если б сложилось так же удачно
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Ответ Dr Gonzo
Ну составы Валиуллин набирает явно более серьёзные, чем Якубов в свои последние сезоны. В прошлом сезоне для кубка не хватило одной победы, в этом все получилось совсем неудачно, но причины такого провала едва ли в слабом составе. Были удачные подписания, были не очень, но откровенных глупостей типа а не обменять ли мне Ткачева на мешок картошки или не подписать ли мне с Яруллиным контракт на год, чтобы он потом ушёл Валиуллин не творил. Не сомневаюсь, что и на следующий сезон состав соберёт хороший, но главный вопрос кто будет тренером. Интересно было бы посмотреть на Леонтьева или Козырева.
АБсолютно
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