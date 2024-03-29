Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин продолжит работу в клубе (Metaratings)

Марат Валиуллин продолжить работать в «Ак Барсе».

Состоялось совещание высшего руководства « », по итогам которого принято решение, что генеральный менеджер Марат Валиуллин продолжит работу в казанском клубе.

Об этом сообщил Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Зинэтула Билялетдинов не останется на посту главного тренера команды.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» занял четвертую позицию в таблице Восточной конференции и проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.