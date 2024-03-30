Защитник СКА Сергеев перейдет в «Ак Барс» («СЭ»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Артем Сергеев Спорт-Экспресс Хоккей

Артем Сергеев продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков, включая 30-летнего защитника.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сергеев продолжит карьеру в «Ак Барсе».

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 60 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков.

В 10 играх плей-офф у защитника 3 (1+2) очка.

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12 комментариев
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Ответ Б.И.С.
26 марта - "Ротенберг не намерен вновь менять состав СКА" 30 марта - "...стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков" ну, какбэ...
Там же не уточняли который из составов
+8
0
+8
26 марта - "Ротенберг не намерен вновь менять состав СКА"
30 марта - "...стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков"
ну, какбэ...
+6
-1
+5
И зачем он нам? Никогда не любил этого игрока. Да и Адамчук - его копия, лучше его продлить, и зп намного меньше
+3
0
+3
Ещё неизвестно, кто тренировать будет, а уже набирают игроков.
+2
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+2
А почему на заставке статьи кетов?
+1
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+1
Ответ srs
Там же не уточняли который из составов
глубоко копаешь))
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0
+1
Ответ Б.И.С.
26 марта - "Ротенберг не намерен вновь менять состав СКА" 30 марта - "...стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков" ну, какбэ...
А у него есть выбор?У СКА переподписанных игроков несколько,плюс Гальченюк и Серебро,у них потолок с этим составом будет превышен лямов на 200+.По любому нужно избавляться от активов,и вводить лимитчиков вроде Мичкова,Иванова,Демидова!
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+1
Ответ lokoYar
А у него есть выбор?У СКА переподписанных игроков несколько,плюс Гальченюк и Серебро,у них потолок с этим составом будет превышен лямов на 200+.По любому нужно избавляться от активов,и вводить лимитчиков вроде Мичкова,Иванова,Демидова!
у него большой опыт перезаключения контрактов с понижением зарплаты)))
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Вчера писали что в ЦСКА вернётся
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Ответ Серый
И зачем он нам? Никогда не любил этого игрока. Да и Адамчук - его копия, лучше его продлить, и зп намного меньше
Я почему так и думал, что его подпишут.
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Ответ Б.И.С.
26 марта - "Ротенберг не намерен вновь менять состав СКА" 30 марта - "...стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков" ну, какбэ...
Так заявку ограничили, в любом случае надо убирать игроков
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Ответ Фёдор Кузнецов
Так заявку ограничили, в любом случае надо убирать игроков
ну вот, уже и кхл мешает спокойно развиваться молодой самобытной команде)))
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