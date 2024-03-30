Защитник СКА Сергеев перейдет в «Ак Барс» («СЭ»)

Артем Сергеев продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что в межсезонье СКА планирует расстаться с рядом игроков, включая 30-летнего защитника.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Сергеев продолжит карьеру в «Ак Барсе».

В прошедшем регулярном чемпионате он провел 60 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков.

В 10 играх плей-офф у защитника 3 (1+2) очка.