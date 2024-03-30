Яшкин о раннем вылете «Ак Барса»: «Это для всех странно, не только для меня. Не впечатлил сезон, будет по-другому, надеемся»

Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от сезона «Ак Барса».

Казанцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив « » (1-4).

– Насколько необычно так рано завершать сезон?

– Я думаю это для всех странно, не только для меня. Впечатления о сезоне? Не впечатлил сезон, надеемся, что будет по-другому.

– Расскажи о травме, полученной в регулярке. Насколько это тяжело?

– Любая травма сложная, не первый раз прошел через это. У нас такая работа, надо сжать кулаки и двигаться дальше.

– Ты появился в плей-офф во втором матче серии с «Автомобилистом». Был готов или вышел на морально-волевых?

– Три месяца не играя зайти в плей-офф – это непросто. Пришлось вытаскивать из себя.

– «Автомобилист» удивляет? Прошли «Ак Барс» и СКА.

– Они здорово играют, много терпят и блокируют броски. Это дорогого стоит, поэтому они там, где они есть.

– Каким будет «Ак Барс» в следующем сезоне?

– Всем интересно, каким он будет! Получим нового тренера, а там посмотрим, – сказал форвард « ».