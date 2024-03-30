Яшкин о раннем вылете «Ак Барса»: «Это для всех странно, не только для меня. Не впечатлил сезон, будет по-другому, надеемся»

Теги Ак Барс Автомобилист травмы КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от сезона «Ак Барса».

Казанцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Автомобилисту» (1-4). 

– Насколько необычно так рано завершать сезон?

– Я думаю это для всех странно, не только для меня. Впечатления о сезоне? Не впечатлил сезон, надеемся, что будет по-другому.

– Расскажи о травме, полученной в регулярке. Насколько это тяжело?

– Любая травма сложная, не первый раз прошел через это. У нас такая работа, надо сжать кулаки и двигаться дальше.

– Ты появился в плей-офф во втором матче серии с «Автомобилистом». Был готов или вышел на морально-волевых?

– Три месяца не играя зайти в плей-офф – это непросто. Пришлось вытаскивать из себя.

– «Автомобилист» удивляет? Прошли «Ак Барс» и СКА.

– Они здорово играют, много терпят и блокируют броски. Это дорогого стоит, поэтому они там, где они есть.

– Каким будет «Ак Барс» в следующем сезоне?

– Всем интересно, каким он будет! Получим нового тренера, а там посмотрим, – сказал форвард «Ак Барса». 

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12 комментариев
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Ответ srs
Третий вроде пришел еще при предыдущем генмене. Покупка ВадюШи и Войнова рекомендации деда и агентства... но, этого считает мало, теперь продвигает даже своего’ рулевого вроде Кудашова Яшка, Раду хорошие трансферы на момент приобретения. Наборчик ведь довольно таки приличный из возможного, без погрешности не бывает. У Валиуллы бяда с теми кто должен рулить всем этим добром
Шипачев и Войнов конечно исключение и не помощники барсам при любом специалисте у руля состава. Двигать нужно определенно
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Валлиулину спасибо скажите все пассажиры! Яшкин, Войнов, Кагарлицкий,Радулов,Шипачов!!! позорники
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своих мажор губит, а этим миллиарды, тьфу
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+1
Для меня ни странно например 🤷🏻‍♂️Автомобилист в одну калитку вынес и ак барс и ска
+1
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0
Ответ Ксения Гусева
Валлиулину спасибо скажите все пассажиры! Яшкин, Войнов, Кагарлицкий,Радулов,Шипачов!!! позорники
Третий вроде пришел еще при предыдущем генмене. Покупка ВадюШи и Войнова рекомендации деда и агентства... но, этого считает мало, теперь продвигает даже своего’ рулевого вроде Кудашова
Яшка, Раду хорошие трансферы на момент приобретения. Наборчик ведь довольно таки приличный из возможного, без погрешности не бывает. У Валиуллы бяда с теми кто должен рулить всем этим добром
+2
-2
0
Ответ Ксения Гусева
своих мажор губит, а этим миллиарды, тьфу
Где там свои то в АБ за всю историю только Кахаэль. Этим, как и предыдущим, будущим в АБ будут выбрасываться неадекватные бабосики. Ну и смысл всех теперь гнать без разбору. Плохо когда за весь сезон никто не может догнать того же Яшкина по голам забитым лишь за первую половину чемпионата. Это наверное то во что играл и наиграл тренерский штаб, по результативности уступать командам около-дна таблицы
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Ответ Ксения Гусева
своих мажор губит, а этим миллиарды, тьфу
Вот чего с рулевым то опять тянут. Неопределенность ведь губит.
Дед сейчас дождется своего Никитишну анти-хоккейного и окружающим опять мечтать о голах сезонами. Чего лезть то все время
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Ответ srs
Вот чего с рулевым то опять тянут. Неопределенность ведь губит. Дед сейчас дождется своего Никитишну анти-хоккейного и окружающим опять мечтать о голах сезонами. Чего лезть то все время
И пойдут потоками лярды на мастерюг андроновых-телегиных
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Ответ srs
И пойдут потоками лярды на мастерюг андроновых-телегиных
Коршкова дед объявит Новым Морозовым и даст контракт лет на пять как Варнакову
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Ответ srs
Коршкова дед объявит Новым Морозовым и даст контракт лет на пять как Варнакову
Бурдасовы-гариповы от которых уже через полгода все будут плеваться. И давай еще более сомнительные новые кадры
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Ответ sd4fmwrvz8
Для меня ни странно например 🤷🏻‍♂️Автомобилист в одну калитку вынес и ак барс и ска
Ну а нам уж как ни страно....
что Трактор вынес и салават и Динамо !
Аж пукан до сих пор разрывает!
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