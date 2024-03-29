Агент Окулова: «ЦСКА не сообщал об обмене или расторжении контракта. Не думаю, что Воробьев сразу готов отказаться от Константина»

Теги ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Александр Черных Константин Окулов Матч ТВ Хоккей

Агент Константина Окулова прокомментировал возможный уход хоккеиста из ЦСКА.

Ранее появилась информация, что клуб планирует расстаться с форвардом.

«На сегодняшний день ЦСКА не сообщал нам, что они меняют Окулова или расторгают с ним контракт.

Клуб только недавно назначил тренера, и я не думаю, что Илья Петрович [Воробьев] прямо сразу готов отказаться от Константина, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

В нынешнем сезоне Окулов набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 (0+3) очка в 5 играх.

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