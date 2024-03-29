КХЛ ограничила количество контрактов у клубов – не более 25 односторонних в любой момент времени
КХЛ разрешила клубам иметь не более 25 игроков на односторонних контрактах.
В четверг состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ.
Совет ограничил максимальное количество контрактов клуба с хоккеистами, которое должно соблюдаться в любой момент времени, – не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних (не более 75 двусторонних и трехсторонних для клубов КХЛ, имеющих общую организационную и (или) финансовую структуру с командой клуба ВХЛ).
Также закреплена возможность отказа лиги в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года – с 1 мая) до даты окончания процедуры заявки команды клуба для участия в Фонбет Чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают потолок заработных плат хоккеистов клуба.
Ранее КХЛ увеличила сроки проведения будущих турниров на месяц – до 31 мая.
Или опять Лига проглотит тот факт, что официально в СКА Глотов получает 22 млн, а Никишин 35 млн?? хотя игрокам их уровня выбить 80 млн можно без проблем.
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