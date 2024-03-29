КХЛ ограничила количество контрактов у клубов – не более 25 односторонних в любой момент времени

Теги КХЛ МХЛ Кубок Гагарина ВХЛ потолок зарплат Хоккей

КХЛ разрешила клубам иметь не более 25 игроков на односторонних контрактах.

В четверг состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ.

Совет ограничил максимальное количество контрактов клуба с хоккеистами, которое должно соблюдаться в любой момент времени, – не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних (не более 75 двусторонних и трехсторонних для клубов КХЛ, имеющих общую организационную и (или) финансовую структуру с командой клуба ВХЛ).

Также закреплена возможность отказа лиги в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года – с 1 мая) до даты окончания процедуры заявки команды клуба для участия в Фонбет Чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают потолок заработных плат хоккеистов клуба.

Ранее КХЛ увеличила сроки проведения будущих турниров на месяц – до 31 мая.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У ска будет 100 человек на четырех сторонних👍
+45
-1
+44
А что будут делать с зарплатой наличкой для вписывания в потолок зарплат?
Или опять Лига проглотит тот факт, что официально в СКА Глотов получает 22 млн, а Никишин 35 млн?? хотя игрокам их уровня выбить 80 млн можно без проблем.
Интересно посмотреть
+22
-4
+18
Ответ newyork13
У ска будет 100 человек на четырех сторонних👍
я так понимаю, 4-й контракт - с ЖХЛ?
+9
0
+9
Что они себе позволяют в этой Кахаэль? Похоже следующий сезон будет еще круче этого! Ждем увеличения лимита на легионеров до 5
+11
-3
+8
Ответ Al Al
А что будут делать с зарплатой наличкой для вписывания в потолок зарплат? Или опять Лига проглотит тот факт, что официально в СКА Глотов получает 22 млн, а Никишин 35 млн?? хотя игрокам их уровня выбить 80 млн можно без проблем. Интересно посмотреть
там и Серебряков этот сезон играл за 5, лучший голкипер КХЛ, согласился сыгрануть сезончик на пятёрку, 🤣
+9
-1
+8
Морозов правильные вещи делает.
+6
0
+6
Браво Леха, потихоньку делаешь равную лигу. Даже гол в овертайме в бытность игроком АК Барса Салавату за это прощаю)) Эх, хотел бы я в кхл работать))
+4
0
+4
все на двусторонних будут пхахх
+3
0
+3
Ответ newyork13
У ска будет 100 человек на четырех сторонних👍
Не поверите, но даже в этом сезоне у них ровно 25 игроков на одностороннем контракте) Другое дело, если у тебя 25 игроков на одностороннем контракте, пространства для манёвра уже не будет
+3
0
+3
Ответ VintDV
Некоторые личности спят и видят базовый клуб сборной:))) И всех загнать на сборы за 3 месяца до начала ЧМ или ОИ:))
Так это легко реализуемая идея. Создается отдельный чемпионат из ска и цска, которые весь чемпионат чпокаются друг с другом, оба клуба выходят каждый год в финал, все счастливы! Остальные в нормальном режиме играют за кубок гагарина в равных условиях.
+2
0
+2
Ответ JV
Морозов правильные вещи делает.
На самом деле он прекрасно знает, как сделать классную лигу. Просто некоторые личности тянут всех назад
+2
0
+2
В Ска уже занимаются переподписыванием новых двусторонних контрактов.
+2
0
+2
Морозов закручивает гайки:)))
Финал мечты для Сечина-Ротенберга всё больше под угрозой....
+1
0
+1
Круто!
+1
0
+1
Пашнина не забудьте перезаключить на 2 сторонний! Ахахах
+4
-3
+1
Ответ Sever12
там и Серебряков этот сезон играл за 5, лучший голкипер КХЛ, согласился сыгрануть сезончик на пятёрку, 🤣
Так он его и сыграл преимущественно, как вара на 5 млн, особенно по началу
+2
-2
0
Ответ Sever12
там и Серебряков этот сезон играл за 5, лучший голкипер КХЛ, согласился сыгрануть сезончик на пятёрку, 🤣
Можно ссылку?
0
0
0
Ответ T0ughguy
Можно ссылку?
не пять а два)))
2 млн рублей зарплаты Серебрякова учитывают в платежке СКА в этом сезоне. Со следующего – 50 млн
0
0
0
Ответ T0ughguy
Можно ссылку?
https://www.sports.ru/hockey/1115559625-dva-mln-zarplaty-serebryakova-uchityvayut-v-platezhke-ska-v-sezone.html
0
0
0
Ответ Sever12
https://www.sports.ru/hockey/1115559625-dva-mln-zarplaty-serebryakova-uchityvayut-v-platezhke-ska-v-sezone.html
Спасибо! Могу предположить что адмирал удержал его зп по заканчивающемуся контракту кау часть обмена.
0
0
0
Ответ T0ughguy
Спасибо! Могу предположить что адмирал удержал его зп по заканчивающемуся контракту кау часть обмена.
ну конечно, им и разрыв компенсировали, и молодого голкипера Иванова в аренду дали, который хорошо прибавил и в будущем сезоне вернется в ска, где есть мойсивич, кто то как всегда будет деградировать на скамейке....
0
0
0
Давно пора !
А из клубов-сателлитов сколько можно будет взять в аренду ?
0
0
0
Ответ Серый
На самом деле он прекрасно знает, как сделать классную лигу. Просто некоторые личности тянут всех назад
Некоторые личности спят и видят базовый клуб сборной:))) И всех загнать на сборы за 3 месяца до начала ЧМ или ОИ:))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий