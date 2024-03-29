ФХР финансово поддержала 8-летнего хоккеиста, пострадавшего во время теракта в «Крокусе»: «Желаем быстрее вернуться в любимый вид спорта, успехов и побед!»

Федерация хоккея России оказала финансовую помощь 8-летнему хоккеисту.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 143 человека.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Федерация хоккея России оказала финансовую помощь юному игроку Илье Толпыкину.

Восьмилетний воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» получил травмы во время трагедии в «Крокус Сити Холле» и сейчас проходит лечение в одной из московских больниц.

Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а персонально Илье – быстрее вернуться в любимый вид спорта, успехов и хоккейных побед!» – сказано в заявлении .

Ранее слова поддержки юному хоккеисту выразил Александр Овечкин, а Илья Ковальчук навестил его в больнице.