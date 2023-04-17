Юрий Новиков: «Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ. Надо скорее вводить молодежь, она не только не испортит погоды, но и придаст азарта»

Теги НХЛ Юрий Новиков КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Чайка МХК Спартак Локо Кубок Харламова Хоккей

Юрий Новиков считает, что многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ.

«Я посмотрел несколько матчей Кубка Харламова и был поражен, насколько же у нас много перспективных ребят. Я ходил на матчи «Спартак» – «Локо», и обе команды были достойно. Поражен возможностями нашего хоккея.

«Локо» выиграл и встретился в полуфинале с «Чайкой», где проиграл. Я думал: «Как же так, ведь я видел эту команду, она же сильная!» Прекрасная, отлично технически оснащенная команда. Ресурсы в молодежном хоккее у нас просто неограниченные.

Наши хоккейные руководители озабочены вопросом оттока российских игроков за океан. Но надо думать не только о запретах, но еще и о том, как заинтересовать ребят. Я был поражен тем, что увидел. Удовольствия получил больше, чем на матчах КХЛ.

Команды показывают хорошее содержание игры. Это говорит о хорошей работе тренеров и большом количестве талантов. Нужно скорее выпускать их на орбиту КХЛ. Они омолодят наш хоккей.

В России очень хорошо работают школы, я в этом вижу серьезный резерв. Понятно, что кто-то из игроков уедет, но нужно заинтересовать их в том, чтобы они отблагодарили свои города, страну и болельщиков за то, что их здесь воспитали, а уже потом, в более зрелом возрасте, уезжали в НХЛ.

Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ. Там есть обученность и все ступеньки хоккейного образования. Надо скорее вводить молодежь, ей будет интересно играть в своем городе, в своей команде. Она не только не испортит погоды в КХЛ, но и придаст там азарта», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

В финале плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги «Чайка» играет с «Омскими Ястребами». В серии финала Фонбет Чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и ЦСКА.

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