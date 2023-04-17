Юрий Новиков: «Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ. Надо скорее вводить молодежь, она не только не испортит погоды, но и придаст азарта»

Юрий Новиков считает, что многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм МХЛ.

«Я посмотрел несколько матчей Кубка Харламова и был поражен, насколько же у нас много перспективных ребят. Я ходил на матчи « » – « », и обе команды были достойно. Поражен возможностями нашего хоккея.

«Локо» выиграл и встретился в полуфинале с «Чайкой», где проиграл. Я думал: «Как же так, ведь я видел эту команду, она же сильная!» Прекрасная, отлично технически оснащенная команда. Ресурсы в молодежном хоккее у нас просто неограниченные.

Наши хоккейные руководители озабочены вопросом оттока российских игроков за океан. Но надо думать не только о запретах, но еще и о том, как заинтересовать ребят. Я был поражен тем, что увидел. Удовольствия получил больше, чем на матчах КХЛ.

Команды показывают хорошее содержание игры. Это говорит о хорошей работе тренеров и большом количестве талантов. Нужно скорее выпускать их на орбиту . Они омолодят наш хоккей.

В России очень хорошо работают школы, я в этом вижу серьезный резерв. Понятно, что кто-то из игроков уедет, но нужно заинтересовать их в том, чтобы они отблагодарили свои города, страну и болельщиков за то, что их здесь воспитали, а уже потом, в более зрелом возрасте, уезжали в .

Многие матчи КХЛ по содержанию уступают играм . Там есть обученность и все ступеньки хоккейного образования. Надо скорее вводить молодежь, ей будет интересно играть в своем городе, в своей команде. Она не только не испортит погоды в КХЛ, но и придаст там азарта», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

В финале плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги «Чайка» играет с «Омскими Ястребами». В серии финала Фонбет Чемпионата КХЛ сыграют «Ак Барс» и ЦСКА.