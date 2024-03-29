Балдаев заработает 20 млн рублей по новому контракту с «Амуром» (Metaratings)

Теги Амур КХЛ Виктор Балдаев деньги Хоккей

Виктор Балдаев получит 20 миллионов рублей в год по новому контракту с «Амуром».

Ранее игрок продлил контракт с хабаровским клубом на один год. Это будет его третий сезон в этой команде. 

Как сообщает Metaratings, зарплата 28-летнего защитника составит 20 миллионов рублей в год. 

В нынешнем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ Виктор Балдаев провел 53 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8».

В плей-офф он заработал 3 (2+1) очка в 6 играх при показателе полезности «+1».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий