Балдаев заработает 20 млн рублей по новому контракту с «Амуром» (Metaratings)

Виктор Балдаев получит 20 миллионов рублей в год по новому контракту с «Амуром».

Ранее игрок продлил контракт с хабаровским клубом на один год. Это будет его третий сезон в этой команде.

Как сообщает Metaratings, зарплата 28-летнего защитника составит 20 миллионов рублей в год.

В нынешнем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ Виктор Балдаев провел 53 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8».

В плей-офф он заработал 3 (2+1) очка в 6 играх при показателе полезности «+1».