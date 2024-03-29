Балдаев продлил контракт с «Амуром» на год. Это будет его третий сезон в клубе

Виктор Балдаев подписал новый контракт с «Амуром» на год.

28-летний защитник провел в составе клуба из Хабаровска два полных сезона.

Срок нового соглашения с «Амуром» составляет один год.

В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету Балдаева 53 сыгранных матча и 6 (3+3) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф он набрал 3 (2+1) очка в 6 играх.

«У Балдаева 250 матчей в регулярках и 6 – в плей-офф Кубка Гагарина (причем все за «Амур»), именно прошедший сезон стал для Болди особенным: он много играл, много блокировал броски, бил собственный рекорд результативности, а еще он бил соперников.

И теперь он с нами еще на год», – говорится в сообщении пресс-службы «Амура».