«Каролина» вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб не пропускает розыгрыши Кубка Стэнли при Бринд’Аморе

«Каролина» вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд.

Клуб обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Детройтом» (4:0) в регулярном чемпионате .

«Харрикейнс» не пропускают плей-офф после назначения Рода Бринд’Амора главным тренером. До этого клуб не попадал туда на протяжении 9 сезонов.

Лучшими результатами за последнее время стали выходы в финал конференции в 2019 и 2023 году.

В текущем сезоне команда набрала 99 очков в 74 играх и занимает 2-е место в Столичном дивизионе.