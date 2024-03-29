«Каролина» вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб не пропускает розыгрыши Кубка Стэнли при Бринд’Аморе

Теги Каролина Кубок Стэнли Дон Уодделл Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» вышла в плей-офф в 6-м сезоне подряд.

Клуб обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Детройтом» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ

«Харрикейнс» не пропускают плей-офф после назначения Рода Бринд’Амора главным тренером. До этого клуб не попадал туда на протяжении 9 сезонов. 

Лучшими результатами за последнее время стали выходы в финал конференции в 2019 и 2023 году. 

В текущем сезоне команда набрала 99 очков в 74 играх и занимает 2-е место в Столичном дивизионе. 

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4 комментария
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Выходить то выходят, а вот шансов взять чашку пока не было....
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Ответ ogent
Выходить то выходят, а вот шансов взять чашку пока не было....
Ну было два финала Востока, со свипом проигранные правда
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Ответ ogent
Выходить то выходят, а вот шансов взять чашку пока не было....
Вашингтон с 2005-го 13 лет шел.
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Ответ HCBV
Ну было два финала Востока, со свипом проигранные правда
Вот именно, проигранные без шансов.....
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