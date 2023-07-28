Ахо о «Каролине»: «На бумаге это лучший состав, который у нас когда-либо был. Есть шанс стать лучшей командой в лиге»
Себастьян Ахо сказал, что ему было легко принять решение остаться в «Каролине» надолго.
26 июля, в день своего 26-летия, финский форвард продлил контракт с «Харрикейнс» на 8 лет и 78 млн долларов. Он выступает за команду с 2016 года.
«На бумаге это лучший состав, который у нас когда-либо был. Считаю, что мы в самом деле способны на многое. Это одна из причин, почему было легко принять решение подписать этот контракт.
Владелец команды Том Дандон и генеральный менеджер Дон Уодделл строят хорошую команду. Мне хотелось остаться здесь. За последние 5 лет клуб сделал огромный шаг вперед.
Игрок может требовать от клуба, чтобы у команды был шанс на победу. И у нас определенно есть шанс стать лучшей командой в лиге. Я смотрю на предстоящий сезон с воодушевлением», – сказал Ахо.
А вот у Каролины не такой интересный набор форвардов, как у вышеперечисленных клубов, хоть и вполне достойный. Перекос в сторону защиты стал еще гораздо больше этим летом. Орлов хоть и железный топ-4, но подписывать его аж за 8 млн, да еще и в ситуации Каролины - очень странное решение. Так что, по прогнозу диванного эксперта - Кейнс снова будут на уровне 2-3 раунда в следующем году)