Ахо о «Каролине»: «На бумаге это лучший состав, который у нас когда-либо был. Есть шанс стать лучшей командой в лиге»

Теги Каролина Кубок Стэнли Дон Уодделл НХЛ Себастьян Ахо Том Дандон Хоккей

Себастьян Ахо сказал, что ему было легко принять решение остаться в «Каролине» надолго.

26 июля, в день своего 26-летия, финский форвард продлил контракт с «Харрикейнс» на 8 лет и 78 млн долларов. Он выступает за команду с 2016 года. 

«На бумаге это лучший состав, который у нас когда-либо был. Считаю, что мы в самом деле способны на многое. Это одна из причин, почему было легко принять решение подписать этот контракт. 

Владелец команды Том Дандон и генеральный менеджер Дон Уодделл строят хорошую команду. Мне хотелось остаться здесь. За последние 5 лет клуб сделал огромный шаг вперед. 

Игрок может требовать от клуба, чтобы у команды был шанс на победу. И у нас определенно есть шанс стать лучшей командой в лиге. Я смотрю на предстоящий сезон с воодушевлением», – сказал Ахо. 

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2 комментария

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Maxim Shumov
Ну, про состав на бумаге - спорно. Те же Вегас и Колорадо поинтереснее будут. Лавины Джохансена и Друэна взяли за мешок картошки. Защита у них тоже на уровне. У Вегаса с нападением порядок, есть и звезды и глубина, а их дэфы были лучшими по блокшотам в минувшем сезоне.
А вот у Каролины не такой интересный набор форвардов, как у вышеперечисленных клубов, хоть и вполне достойный. Перекос в сторону защиты стал еще гораздо больше этим летом. Орлов хоть и железный топ-4, но подписывать его аж за 8 млн, да еще и в ситуации Каролины - очень странное решение. Так что, по прогнозу диванного эксперта - Кейнс снова будут на уровне 2-3 раунда в следующем году)
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Антон
Ответ Maxim Shumov
Ну, про состав на бумаге - спорно. Те же Вегас и Колорадо поинтереснее будут. Лавины Джохансена и Друэна взяли за мешок картошки. Защита у них тоже на уровне. У Вегаса с нападением порядок, есть и звезды и глубина, а их дэфы были лучшими по блокшотам в минувшем сезоне. А вот у Каролины не такой интересный набор форвардов, как у вышеперечисленных клубов, хоть и вполне достойный. Перекос в сторону защиты стал еще гораздо больше этим летом. Орлов хоть и железный топ-4, но подписывать его аж за 8 млн, да еще и в ситуации Каролины - очень странное решение. Так что, по прогнозу диванного эксперта - Кейнс снова будут на уровне 2-3 раунда в следующем году)
"Я буду звать тебя "Почти"
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