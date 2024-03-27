Быков о словах Медведева: «Это неуважение к судейскому корпусу. Нужно искать ошибки в себе, делать анализ. Просто спихнуть на кого-то – это звучит по-детски, несерьезно»

Вячеслав Быков отреагировал на критику судейства со стороны СКА.

Петербургский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4). После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Уважаемый Александр Иванович вообще не должен говорить таких слов в силу того, что это неуважение к судейскому корпусу, который является частью Континентальной хоккейной лиги и старается профессионально подойти к своим обязанностям и своей работе.

Озвучивать свою точку зрения по отношению судейскому корпусу по меньшей мере некорректно.

Могут быть какие-то небольшие ошибки судей, это тоже люди, но говорить о предвзятости – это неправильно. Это люди, которые стараются выполнять свою работу профессионально.

Мне кажется, что зря так высказался. Думаю, что нужно всегда искать ошибки в себе и смотреть, в связи с чем произошел сбой, делать анализ. А на кого-то просто спихнуть – это по меньшей мерей звучит по-детски, несерьезно», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

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