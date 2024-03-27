Быков о словах Медведева: «Это неуважение к судейскому корпусу. Нужно искать ошибки в себе, делать анализ. Просто спихнуть на кого-то – это звучит по-детски, несерьезно»

Теги СКА судьи Вячеслав Быков Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вячеслав Быков отреагировал на критику судейства со стороны СКА.

Петербургский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4). После этого председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о «предвзятости» судей.

«Уважаемый Александр Иванович вообще не должен говорить таких слов в силу того, что это неуважение к судейскому корпусу, который является частью Континентальной хоккейной лиги и старается профессионально подойти к своим обязанностям и своей работе.

Озвучивать свою точку зрения по отношению судейскому корпусу по меньшей мере некорректно.

Могут быть какие-то небольшие ошибки судей, это тоже люди, но говорить о предвзятости – это неправильно. Это люди, которые стараются выполнять свою работу профессионально.

Мне кажется, что зря так высказался. Думаю, что нужно всегда искать ошибки в себе и смотреть, в связи с чем произошел сбой, делать анализ. А на кого-то просто спихнуть – это по меньшей мерей звучит по-детски, несерьезно», – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.

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40 комментариев
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Все правильно сказал.
+68
-2
+66
Быков как хоккейный батя отчитывает этот детский ноющий питерский цирк
+51
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+48
Что значит в себе? Сын лучшего карефана что-ли виновен?
+32
0
+32
Второй день от Быкова абсолютно правильные слова.
Респект.
+13
0
+13
Вячеслав Аркадьевич 👏ну хоть кто-то что то по делу сказал 👍и правду , сразу видно не кормится с их кормушки как многие лизоблюды
+12
-1
+11
А у Медведева как всегда детский лепет
+9
0
+9
Даже пропитерский Быков в шоке от спектакля Медведева.
+8
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+8
Молодец Быков осадил легенду Газпромэкспорта. Привык , видимо, что там все соглашаются и кивают .
+7
0
+7
Брависсимо, Вячеслав Аркадьевич! Хоть кто-то говорит то, что думает, а не то, что надо. Да и сам Медведев говорил когда-то, если арбитры ошибались в пользу СКА, что в КХЛ лучшее в мире судейство.
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+5
Ответ ввввввв
Быков как хоккейный батя отчитывает этот детский ноющий питерский цирк
Это тот Быков, который поддерживал назначение Ротенберга на все возможные посты? Вот это правдоруб))
+5
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Полностью согласен с Быковым. Вот если-бы СКА вылетел сыграв всего одну или две игры, тогда ещё можно что-то было понять, но Автомобилист выглядел лучше, больше хотел победить во всех играх, так что не надо пенять на судей. Автомобилист победил по игре, и вполне заслужено!
+4
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+4
Ответ Дмитрий9779
Все правильно сказал.
Уважаемый это лишнее . Там ребята посмотревшие 800 раз бандитский петербург. Антибиотик разобран на цитаты . Тут феня нужна .
+3
0
+3
Если бы в Ска был другой Главтренер ,то они бы тогда искали ошибки в себе и после такого плей-офф неудачного с проигрышем трёх матчей Авто на новом стадионе разрекламированном Главный тренер был уволен на следующий день !
+2
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+2
Быков прав, однозначно!!! Вообще-то, парни молодцы!!! Вся беда в руководстве, хуже тренера в хоккее нет, вся беда в нëм... зарубил парней, никакого креатива!!! Просто бревно, таким парням запретил играть, а все выполняли его тупой хоккей!!! Ещё и сам неушëл... , гоните его...!!!
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А где штраф ему,за критику судейства
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Ответ ввввввв
Быков как хоккейный батя отчитывает этот детский ноющий питерский цирк
Какой это чудо медведев уважаемый?Это недорозумение, случайный негодяй в правления газсообщества.
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+2
Если лига создана для развлечения дитя, как без детского лепета, не поймут.
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Молодец Вячеслав Аркадьевич, хоть кто-то дает здравый анализ среди всех этих подпевал. То команда неопытная, то судьи засудили, то арена новая, то лед скользкий. Но никто из этих лизоблюдов не назовет главную причину, почему проиграл СКА.
+1
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+1
Ответ sd4fmwrvz8
Вячеслав Аркадьевич 👏ну хоть кто-то что то по делу сказал 👍и правду , сразу видно не кормится с их кормушки как многие лизоблюды
да лан, совсем недавно оды пел ротенбергу
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Ответ Магомед Саид Амирханов
А у Медведева как всегда детский лепет
Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок))))
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Если "уважаемый" не уважает других, то какой он "уважаемый"?
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Это другой Быков или тот же, но таблетки перепутал?
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Слава, стоит определиться всё же, лизать или нет. "Нельзя одной и той же *опой сидеть во встречных поездах".
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Не найдёт работу в КХЛ 💯
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Это эффективный менеджмент по-путински просто. Ищи оправдание любым проблемам на стороне.
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Чтобы делать анализ нужен тренер...А откуда он в СКА?
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Видимо и ему видео отправил, но получил не тот ответ )
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Респект
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А они иначе и не могут, поэтому только ахинею и выдают
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Согласен с Быковым, на тренерском мостике должен стоять опытный тренер, а не менеджер.
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