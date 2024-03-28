Плющев о вылете СКА: «Не считаю, что у армейцев были проблемы с глубиной состава. У них очень длинная скамейка, они были в состоянии заменить выбывших лидеров»

Владимир Плющев прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина-2024.

Клуб уступил «Автомобилисту» в пятом матче (4:5) и проиграл серию со счетом 1-4.

«Не считаю, что у СКА были какие-то проблемы с качеством или глубиной состава в серии с « ». Никишина, конечно, заменить не получилось, но тут не нужно забывать, что таких, как Никишин, много и не бывает, таких хоккеистов единицы.

действительно не хватило питерцам, но у СКА и так очень длинная скамейка мастеровитых игроков. Они селекционной работой занимались не только перед стартом сезона, но и во время. Поэтому не стану говорить, что СКА не хватило исполнителей для победы над командой из Екатеринбурга. У них достаточно игроков, которые способны решать исходы матчей и серий.

«Автомобилист» сумел приноровиться под СКА и нашел слабые стороны армейцев из Петербурга, а они есть даже у такой укомплектованной команды, как СКА, у которой один из самых лучших по комплектованию состав среди команд плей-офф.

Всех лучших по сезону игроков они пригласили к себе, разными путями добились приглашения тех или иных ребят.

После поражения всегда кто-то что-то ищет или пытается найти, но состав у СКА приличный, поэтому они были в состоянии спокойно заменить выбывших лидеров.

В Питер не приглашают игроков-середняков. В СКА приходят молодые и талантливые хоккеисты или уже готовые ребята, которые много повидали в хоккее, как тот же », – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.