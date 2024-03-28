Плющев о вылете СКА: «Не считаю, что у армейцев были проблемы с глубиной состава. У них очень длинная скамейка, они были в состоянии заменить выбывших лидеров»

Теги СКА Автомобилист травмы Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Александр Никишин Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал вылет СКА из Кубка Гагарина-2024.

Клуб уступил «Автомобилисту» в пятом матче (4:5) и проиграл серию со счетом 1-4.

«Не считаю, что у СКА были какие-то проблемы с качеством или глубиной состава в серии с «Автомобилистом». Никишина, конечно, заменить не получилось, но тут не нужно забывать, что таких, как Никишин, много и не бывает, таких хоккеистов единицы.

Александра действительно не хватило питерцам, но у СКА и так очень длинная скамейка мастеровитых игроков. Они селекционной работой занимались не только перед стартом сезона, но и во время. Поэтому не стану говорить, что СКА не хватило исполнителей для победы над командой из Екатеринбурга. У них достаточно игроков, которые способны решать исходы матчей и серий.

«Автомобилист» сумел приноровиться под СКА и нашел слабые стороны армейцев из Петербурга, а они есть даже у такой укомплектованной команды, как СКА, у которой один из самых лучших по комплектованию состав среди команд плей-офф.

Всех лучших по сезону игроков они пригласили к себе, разными путями добились приглашения тех или иных ребят.

После поражения всегда кто-то что-то ищет или пытается найти, но состав у СКА приличный, поэтому они были в состоянии спокойно заменить выбывших лидеров.

В Питер не приглашают игроков-середняков. В СКА приходят молодые и талантливые хоккеисты или уже готовые ребята, которые много повидали в хоккее, как тот же Толчинский», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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14 комментариев
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У ска был ротенберг!
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проиграли довольно уверенно. счёт в серии по игре.
наверное маленькая тренерская скамейка , не хватило ТШ.😁😁
+7
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Просто проиграли, и все этим сказано
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У них 5 скамеек. Проблема одна - на эти 5 скамеек приходится 0 главных тренеров, поэтому система не работает по системе
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Вся игра Ска это был полет жопой вперед
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Так они и меняли, по пять штук враз. "Автомобилист" такой роскоши позволить себе не мог. Все лучшие силы были на льду.
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Они были хороши, но им этого не хватило. Как принято у нас на Урале - уважение сопернику, а нашим молодчикам восстановиться и двигаться дальше!!! Рано еще итоги подводить😉
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Подумаешь, Серебра умыкнули в разгар сезона, Рендулича там... Бразилов надо, без них не вариант.
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ска уже пятерым под жопу пнул... Там и Кадейкин и Лайтстик, Швец- Роговой.. И ещё пару защитников..
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Интересно, кем это Плющ предлагает заменить того же Никишина?)
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Проблемы с глубиной состава мдааа 😂надо 5 составов набрать со всей лиги лидеров и держать на скамейке и на трибунах дабы меньше конкурентов было
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Ответ Ударим Рок
У ска был ротенберг!
у него с рождения был перелом мозга,но он продолжал выходить на решающие матчи серии..
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Ответ Ударим Рок
У ска был ротенберг!
не нефть и газ их преимущество..
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Ответ Mikl_5555
у него с рождения был перелом мозга,но он продолжал выходить на решающие матчи серии..
😁))))+
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