Терещенко о ЦСКА: «Сам Федоров не хотел дальше работать, думаю, ему нужно отдохнуть. Перспективы Воробьева зависят от игроков, возможно, команда на 50-60% обновится»

Теги ЦСКА Алексей Терещенко Петр Воробьев Сергей Федоров КХЛ Советский спорт Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о замене главного тренера ЦСКА.

Вчера стало известно, что новым тренером армейского клуба станет Петр Воробьев. Контракт с Сергеем Федоровым, истекающий 30 апреля, продлен не будет.

ЦСКА уступил «Локомотиву» в первом раунде плей-офф этого года. До этого команда два сезона подряд выигрывала Кубок Гагарина.

«В первую очередь, насчет отставки Федорова, вопрос надо задавать руководству ЦСКА. Как я понимаю, наблюдательный совет принимает такие решения.

Я думаю, сам Сергей Викторович не хотел дальше работать. Ему нужно отдохнуть, в этом плане это оправдано.

А вот перспективы Воробьева зависят от того, какие игроки останутся, какие придут, здесь много нюансов. Вполне возможно, что ЦСКА на 50-60 процентов обновится», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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