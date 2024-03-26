Медведев о вылете СКА: «Анализ худшего результата за 10 лет уже ведется. Отчет Ротенберга совет директоров заслушает ближайшее время»

Теги СКА Автомобилист Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина.

Петербуржский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4). 

– Как оцените поражение СКА в пятом матче четвертьфинальной серии от «Автомобилиста» и вылет армейцев во втором раунде плей-офф?

– Начать хочу с поздравлений «Автомобилисту» с выходом в третий раунд плей-офф. Причем в первый раз в истории екатеринбургского клуба.

Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведется. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчет главного тренера команды Романа Ротенберга, – сказал председатель совета директоров СКА.

7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?

СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10

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39 комментариев
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Отчёт будет такой. Мы вышли на плохой лёд с самолетными ногами. Против нас были головорезы из Канады, которые нас убивали, а судьи в этот момент молчали. Наша, самая молодая команда из ДЮСШ проявила бы характер, но не нашла проход ко льду на новой арене. И в конце хочу сказать что народ все видит, народ все понимает. И на основании этого я хочу продлить контракт на 20 лет. Запретить судьям удалять игроков ска. Дисквалифицировать игроков соперника, коснувшихся игроков ска. Сделать все игры ска домашними. Давать кубок за каждую победу. И каждый клуб кхл должен отдать 5 самых лучших игроков в ска.
+36
-5
+31
Интересно, а боты Ротенберга после проигрыша СКА затихарятся до сентября?
+31
-1
+30
Интересно, как так получилось, что именно при РоРо СКА показал худший результат за последние 10 лет? Наверное состав молодой и неопытный, ну и новая арена на 23к помешала
+26
-1
+25
Да что уж там стесняться, анализ уже проведён. Молодая, неопытная, но очень перспективная команда показала искромётный атакующий хоккей, но уступила в неравной битве матёрым опытным волкам из Екатеринбурга с кучей иностранцев в составе. Половина лидеров выбыла из-за травм, остальные играли с переломами, а кто-то со шрамом на всю жизнь. Где-то немного не повезло, да и кефир оказался просроченным. А так во всём виноваты судьи, слишком много удалений давали. Осталось только решить проблему с самолётными ногами. Ещё арктический лёд на арене СКА оказался фуфлыжным, по видимому его поставляла та же фирма, которая ранее занималась накачкой автомобильных шин финским воздухом. Но система работает, после серии с Белоруссией СКА усилится новыми игроками. Команда вернётся ещё сильнее и после трёх шагов назад непременно сделает четыре прыжка вперёд.
+20
0
+20
Отчёт Йозе: виноваты все, кроме меня
+12
0
+12
Ответ Ми Ша
Интересно, а боты Ротенберга после проигрыша СКА затихарятся до сентября?
Подождите, там еще серия с Белаоусью в мае.
Где проявится тренерский гений Романа.
+6
-1
+5
Ответ ввввввв
Интересно, как так получилось, что именно при РоРо СКА показал худший результат за последние 10 лет? Наверное состав молодой и неопытный, ну и новая арена на 23к помешала
Слишком много перелетов было, все остальные команды всегда играли дома.
+5
0
+5
Спортс уже давно этот отчёт сформировал, меньше чем за сутки:))) Вряд ли Ротенберг может что-то добавить.
+4
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+4
Ответ Coongur
Почему вы до сих пор не спичрайтер Романа Борисыча?
Наверное потому, что здесь сотни таких))))
+4
0
+4
Когда ему отчеты писать, он готовится к 6-ому матчу
+3
0
+3
Перетряхнут часть судейского корпуса в межсезонье и уберут всех неугодных, а остальных запугают, вот вам и анализ...
+5
-2
+3
А трансляция будет?
+2
0
+2
Ответ viktorpavlov70
Да что уж там стесняться, анализ уже проведён. Молодая, неопытная, но очень перспективная команда показала искромётный атакующий хоккей, но уступила в неравной битве матёрым опытным волкам из Екатеринбурга с кучей иностранцев в составе. Половина лидеров выбыла из-за травм, остальные играли с переломами, а кто-то со шрамом на всю жизнь. Где-то немного не повезло, да и кефир оказался просроченным. А так во всём виноваты судьи, слишком много удалений давали. Осталось только решить проблему с самолётными ногами. Ещё арктический лёд на арене СКА оказался фуфлыжным, по видимому его поставляла та же фирма, которая ранее занималась накачкой автомобильных шин финским воздухом. Но система работает, после серии с Белоруссией СКА усилится новыми игроками. Команда вернётся ещё сильнее и после трёх шагов назад непременно сделает четыре прыжка вперёд.
Почему вы до сих пор не спичрайтер Романа Борисыча?
+3
-1
+2
Ответ Ыжык
Отчёт будет такой. Мы вышли на плохой лёд с самолетными ногами. Против нас были головорезы из Канады, которые нас убивали, а судьи в этот момент молчали. Наша, самая молодая команда из ДЮСШ проявила бы характер, но не нашла проход ко льду на новой арене. И в конце хочу сказать что народ все видит, народ все понимает. И на основании этого я хочу продлить контракт на 20 лет. Запретить судьям удалять игроков ска. Дисквалифицировать игроков соперника, коснувшихся игроков ска. Сделать все игры ска домашними. Давать кубок за каждую победу. И каждый клуб кхл должен отдать 5 самых лучших игроков в ска.
Блин, а вдруг так и будет?)))))
+2
0
+2
Думаю, может наоборот, совет директоров СКА придет с отчетом к Роману Ротенбергу.
+2
-1
+1
Какой отчет? Ни мысли в игре, ни характера
+1
0
+1
Ответ Костя Кот
Слишком много перелетов было, все остальные команды всегда играли дома.
для остальных команд Россия - это дом. а для роттенберга...
+1
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+1
Ответ viktorpavlov70
Наверное потому, что здесь сотни таких))))
Сотни отписались, а таких в реальности тысячи)))
+1
0
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Ответ Mihail0910
Когда ему отчеты писать, он готовится к 6-ому матчу
к 10ти матчам мегасупергиперсерии
0
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0
Да не... Не надо, пусть остается!!!!
0
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Ответ Иван Петров
Блин, а вдруг так и будет?)))))
За исключением кубка за каждую победу, всё выглядит вполне реализуемо и логично.
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Ответ Костя Кот
Слишком много перелетов было, все остальные команды всегда играли дома.
Самолётные ноги)
0
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Ответ ввввввв
Интересно, как так получилось, что именно при РоРо СКА показал худший результат за последние 10 лет? Наверное состав молодой и неопытный, ну и новая арена на 23к помешала
При Пингвиненке РоРоБо🤣🤣🤣
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Тут все понятно уже. Тренер работал отлично, игроки - хорошо, судьи - неудовлетворительно.
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И что дальше? Вердикт"Главным тренером утвердить РР", по другому не будет.
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Отчёт уже есть на спортсе.
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По семейному всё и решат
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Пусть лучше комментарии на спортс зачитают,там всё разложено.
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Всё дело в новой арене)))
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Отчет?
это тот микст оправданий из всех интервью?
или прям отчёт))
то есть Роман будет говорить, взяли вашу кучу денег, набрали по КХЛ то что можно было набрать и проиграли во 2-м раунде плей-офф в 5-й игре, на домашнем льду, команде занявшей в регулярке 9-е место в лиге?
не ну это зрелище надо показывать в прямом эфире.
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