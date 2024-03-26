Медведев о вылете СКА: «Анализ худшего результата за 10 лет уже ведется. Отчет Ротенберга совет директоров заслушает ближайшее время»

Александр Медведев высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина.

Петербуржский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4).

– Как оцените поражение СКА в пятом матче четвертьфинальной серии от « » и вылет армейцев во втором раунде плей-офф?

– Начать хочу с поздравлений «Автомобилисту» с выходом в третий раунд плей-офф. Причем в первый раз в истории екатеринбургского клуба.

Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведется. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчет главного тренера команды , – сказал председатель совета директоров СКА.

7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?

СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10