Медведев о вылете СКА: «Анализ худшего результата за 10 лет уже ведется. Отчет Ротенберга совет директоров заслушает ближайшее время»
Александр Медведев высказался о вылете СКА из Кубка Гагарина.
Петербуржский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» (1-4).
– Как оцените поражение СКА в пятом матче четвертьфинальной серии от «Автомобилиста» и вылет армейцев во втором раунде плей-офф?
– Начать хочу с поздравлений «Автомобилисту» с выходом в третий раунд плей-офф. Причем в первый раз в истории екатеринбургского клуба.
Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведется. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчет главного тренера команды Романа Ротенберга, – сказал председатель совета директоров СКА.
7 оправданий Ротенберга после провала СКА. Что в них не так?
СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10
Где проявится тренерский гений Романа.
это тот микст оправданий из всех интервью?
или прям отчёт))
то есть Роман будет говорить, взяли вашу кучу денег, набрали по КХЛ то что можно было набрать и проиграли во 2-м раунде плей-офф в 5-й игре, на домашнем льду, команде занявшей в регулярке 9-е место в лиге?
не ну это зрелище надо показывать в прямом эфире.