СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024 – минимум при тренере Романе Ротенберге.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

В первом раунде питерцы выбили «Торпедо» (4-1). 

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Команда провела под его руководством уже третий плей-офф. 

В 2022 году армейцы одержали в общей сложности 11 побед – прошли минское «Динамо» (4-1), «Спартак» (4-1) и уступили ЦСКА (3-4). 

В 2023 году побед было 10 – прошли минское «Динамо» (4-2), «Торпедо» (4-0) и уступили ЦСКА (2-4). 

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11 комментариев
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Вектор развития задан верно!
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Сразу видно, что талантливый тренер все больше перехватывает тренировочный процесс
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С каждым годом команда все моложе, чемпионское окно все шире, перспективы все перспективнее, шрамы все пожизненнее, арена все рекорднее и незнакомее, травмы все роковее, в то время как соперники все опытнее, иностраннее и вероломно пользующиеся ошибками.
Таков путь. Народ все видит. Слово пацана.
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Ромарио долбится не в ту дверью
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Запарили уже плодить новости про СКА и Рому
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Отрицательный прогресс
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Ответ pg5kcmgytn
Вектор развития задан верно!
К сожалению родоначальник хоккея и главная надежда великой питерской школы , опять без чемпионского парада .
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