СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10

СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024 – минимум при тренере Романе Ротенберге.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив « » (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

В первом раунде питерцы выбили «Торпедо» (4-1).

стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Команда провела под его руководством уже третий плей-офф.

В 2022 году армейцы одержали в общей сложности 11 побед – прошли минское «Динамо» (4-1), «Спартак» (4-1) и уступили ЦСКА (3-4).

В 2023 году побед было 10 – прошли минское «Динамо» (4-2), «Торпедо» (4-0) и уступили ЦСКА (2-4).

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