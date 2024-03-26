СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024. В 1-м сезоне Ротенберга было 11 побед, во 2-м – 10
СКА выиграл 5 матчей в плей-офф-2024 – минимум при тренере Романе Ротенберге.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).
В первом раунде питерцы выбили «Торпедо» (4-1).
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. Команда провела под его руководством уже третий плей-офф.
В 2022 году армейцы одержали в общей сложности 11 побед – прошли минское «Динамо» (4-1), «Спартак» (4-1) и уступили ЦСКА (3-4).
В 2023 году побед было 10 – прошли минское «Динамо» (4-2), «Торпедо» (4-0) и уступили ЦСКА (2-4).
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Таков путь. Народ все видит. Слово пацана.