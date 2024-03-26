Ротенберг о вылете СКА: «Молодые ребята ошибались. Когда играли по заданию, побеждали многих лидеров, ЦСКА – 6 раз. Мы идем на риск, развиваем молодежь»

Теги ЦСКА СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг тактика Хоккей

Роман Ротенберг высказался об ошибках СКА в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

– Что скажете по тактической вариативности вашей команды?

– Тактически важно выполнение игрового задания. Когда оно выполняется – мы побеждаем. Вы это видели не раз в этом сезоне. Это не вариативность тактики, это индивидуальные ошибки. Если вы посмотрите на все наши матчи и на ребят, которые допускали эти ошибки, они никогда не играли на таком уровне.

Это молодые ребята, которых мы выпускали. Да, мы понимали, что рискуем, но у нас и выбора не было. Для этих ребят это тоже серьезный опыт. Думаю, что они еще будут лидерами российского хоккея. Можно только поблагодарить каждого игрока за самоотдачу и характер. Ребята играли с травмами, с переломами, на уколах — могу только поблагодарить каждого. Это опыт для ребят.

Вы все прекрасно видели в этих матчах – мы допускали индивидуальные ошибки. Когда играли по заданию в этом сезоне, то побеждали многих лидеров. В том числе ЦСКА – шесть раз. Вопрос только в этом. Но это опыт для ребят.

Они молодые, мы идем на риск, развиваем наших ребят, потенциальных хоккеистов сборной России. Важно продолжать работать, делать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень. Это процесс, – сказал главный тренер СКА. 

Ротенберг объясняет ранний вылет СКА: травмы, молодой состав, переезд на новую арену

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59 комментариев
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1) Объясните мне, почему Ротенберг и ручные журналисты, постоянно говорят про то, что состав СКА слишком молодой? У них средний возраст, такой же как и у Автомобилиста и чуть ниже среднего по лиге.
2) Почему Рома всю серию ПО сваливал на травмы своих игроков? А разве у Авто не был так же травмирован капитан? А разве у СКА не самая длинная скамейка?
3) Почему Ротенберг постоянно жалуется на удаления у СКА? Разве они были не по делу?
4) Почему Ротенберг сетует на то, что у соперника играют легионеры? Разве в СКА формально их не больше? (Лайпсика я бы тоже считал как легионера)
5) Почему Роман считает, что в конце игрок авто зажал шайбу и должен был получить удаление и это было ключевой момент в игре?
Разве пару лет назад Комаров в ска так же не сделал? Он получил удаление?
И почему это ключевой момент? Счёт то в серии 4:1. Где победы в других играх? И если уж удалять игрока авто за задержку игры, разве полоумный Барадков имел права так клюшкой фргачить игрока который лежит? Его не нужно удалить?) а если травма на всю жизнь?))

Вообще вопросов много, ответов не будет))
+78
0
+78
Парни молодцы, сливают назначенца
+35
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+33
Перевод с ротенберговского на русский: "Когда выигрывают – это сыграли как я говорил, когда проигрывают – это меня не послушали".
+28
-1
+27
Ну да, ребята виноваты.
+19
-3
+16
"В том числе ЦСКА – шесть раз". Так ЦСКА это клуб, вылетевший в первом раунде, в одном ряду с Амуром и Ладой)
+15
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+14
У меня кстати вопрос,почему если я перехожу по тегу Романа Ротенберга,то у него флаг стоит только российский?Где финский и британский?
Почему у того же Карпина флаг Эстонии,у Знарка Латвии?

Спортс,Вы либо гните свою либеральную и патриотическую линию,либо будьте последовательны.
+15
-1
+14
Ответ HockeyMan
1) Объясните мне, почему Ротенберг и ручные журналисты, постоянно говорят про то, что состав СКА слишком молодой? У них средний возраст, такой же как и у Автомобилиста и чуть ниже среднего по лиге. 2) Почему Рома всю серию ПО сваливал на травмы своих игроков? А разве у Авто не был так же травмирован капитан? А разве у СКА не самая длинная скамейка? 3) Почему Ротенберг постоянно жалуется на удаления у СКА? Разве они были не по делу? 4) Почему Ротенберг сетует на то, что у соперника играют легионеры? Разве в СКА формально их не больше? (Лайпсика я бы тоже считал как легионера) 5) Почему Роман считает, что в конце игрок авто зажал шайбу и должен был получить удаление и это было ключевой момент в игре? Разве пару лет назад Комаров в ска так же не сделал? Он получил удаление? И почему это ключевой момент? Счёт то в серии 4:1. Где победы в других играх? И если уж удалять игрока авто за задержку игры, разве полоумный Барадков имел права так клюшкой фргачить игрока который лежит? Его не нужно удалить?) а если травма на всю жизнь?)) Вообще вопросов много, ответов не будет))
Есть один ответ на все вопросы: надо же как-то отмазываться)
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Опять спортс перегружен Ротенбергом.
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Срочно кубок ска. За взятие ЦСКА 6 раз.
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Ответ HockeyMan
1) Объясните мне, почему Ротенберг и ручные журналисты, постоянно говорят про то, что состав СКА слишком молодой? У них средний возраст, такой же как и у Автомобилиста и чуть ниже среднего по лиге. 2) Почему Рома всю серию ПО сваливал на травмы своих игроков? А разве у Авто не был так же травмирован капитан? А разве у СКА не самая длинная скамейка? 3) Почему Ротенберг постоянно жалуется на удаления у СКА? Разве они были не по делу? 4) Почему Ротенберг сетует на то, что у соперника играют легионеры? Разве в СКА формально их не больше? (Лайпсика я бы тоже считал как легионера) 5) Почему Роман считает, что в конце игрок авто зажал шайбу и должен был получить удаление и это было ключевой момент в игре? Разве пару лет назад Комаров в ска так же не сделал? Он получил удаление? И почему это ключевой момент? Счёт то в серии 4:1. Где победы в других играх? И если уж удалять игрока авто за задержку игры, разве полоумный Барадков имел права так клюшкой фргачить игрока который лежит? Его не нужно удалить?) а если травма на всю жизнь?)) Вообще вопросов много, ответов не будет))
А чего вы ещё от этого клоуна ждали ? Он интервью даёт , так же как и тренирует
+7
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+7
Симашев и Бут передают привет и машут 22+ летним "молодым лбам", которые предпочли ска
+6
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+5
Что скажете по тактической вариативности вашей команды?

– Тактически важно выполнение игрового задания.

Ну реально нейросеть))
+6
-1
+5
Короче молодежь виновата а не он.Он как был великий так и остался.
+5
0
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Все вокруг виноваты один я святой, типичный кремлёвский нарратив.
+11
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+4
Все понятно. Бестолковые игроки не поняли гениальных установок великого тренера
+4
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+4
Вроде автомобилист выиграл серию , но не одной новости я про них не увидел. Ни интервью главного тренера, игроков и тд. Только этот клоун везде
+3
0
+3
Ошибки молодых ребят в преддверии супермегагиперсерии против Беларуси тревожат, конечно...Есть опасения за ее исход
+2
0
+2
Ответ XBB
Парни молодцы, сливают назначенца
Может пора родоначальнику хоккея в отпуск , в родную Албанию . Пройти процедуру очищения через абьюз в местных подворотнях .
+2
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+2
Что-то у меня не сходиться:
До серии-ска фаворит
После серии-ска слишком молодой
Вопрос-как тогда этот клуб считался фаворитом,если он такой молодой??Что несут все эти бараны про молодость?
+2
0
+2
Я вижу, что у Локо, Магнитки 50% состава - местная молодёжь.
Вижу, что у Трактора больше половины - свои воспитанники.
Вижу, что Авто такой же по возрасту.
а кто молодёжь у СКА?
По возрасту - Грицюк, который уже брал Кубок Гагарина с Авангардом. Бардаков, Зыков. Ну и ещё какой-то бегунок там был.
Для кого эти сказки?
+1
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В очередной раз хочется отметить: Торпедо недотерпело 2 минуты и даже в таком разобранном состоянии могло приехать в НН с +2 в серии. Как же жалко. А Авто молодцы. По счету вынесли тупой хоккей бей (в основном клюшкой лежачего или вратаря) и беги.
+1
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Вообще после такого провального сезона, любой нормальный тренер уйдет в отставку, как это сделал Биллялетдинов, но у Романа виноваты все, в т.ч. обстоятельства, но не он. Более того, есть группа лояльных журналистов, кто всячески оправдывает Ротенберга, а не объяснит, что надо завязывать с игрой в тренера
+1
0
+1
Зато побреишься сегодня
+1
0
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Шел бы ты на другое место, а не на риск.
+1
0
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Ответ Сергей Орлов
"В том числе ЦСКА – шесть раз". Так ЦСКА это клуб, вылетевший в первом раунде, в одном ряду с Амуром и Ладой)
Точно.Амур и Лада в этом сезоне достойно сыграли,а ЦСКА в прошедшем для них сезоне был слабым клубом,его обыгрывали все,кому не лень.
+2
-1
+1
Ответ вован63
Опять спортс перегружен Ротенбергом.
Не долго нам терпеть осталось)
+1
0
+1
Ответ Евгений Мешков
от этого как то полегчает?
а я говорю что мне полегчать должно?
Мне просто интересна логика
+1
0
+1
Т.е. сейчас задания не было?
+2
-1
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вспомнил фильм "человек, который изменил все" с Брэдом Питтом. Вот его персонаж в фильме действительно пошел на большой риск. А чем вы собственно рискуете?
+1
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ЦСКА в этом году только ленивый не побеждал.
+1
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