Ротенберг о вылете СКА: «Молодые ребята ошибались. Когда играли по заданию, побеждали многих лидеров, ЦСКА – 6 раз. Мы идем на риск, развиваем молодежь»

Роман Ротенберг высказался об ошибках СКА в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив « » (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

– Что скажете по тактической вариативности вашей команды?

– Тактически важно выполнение игрового задания. Когда оно выполняется – мы побеждаем. Вы это видели не раз в этом сезоне. Это не вариативность тактики, это индивидуальные ошибки. Если вы посмотрите на все наши матчи и на ребят, которые допускали эти ошибки, они никогда не играли на таком уровне.

Это молодые ребята, которых мы выпускали. Да, мы понимали, что рискуем, но у нас и выбора не было. Для этих ребят это тоже серьезный опыт. Думаю, что они еще будут лидерами российского хоккея. Можно только поблагодарить каждого игрока за самоотдачу и характер. Ребята играли с травмами, с переломами, на уколах — могу только поблагодарить каждого. Это опыт для ребят.

Вы все прекрасно видели в этих матчах – мы допускали индивидуальные ошибки. Когда играли по заданию в этом сезоне, то побеждали многих лидеров. В том числе – шесть раз. Вопрос только в этом. Но это опыт для ребят.

Они молодые, мы идем на риск, развиваем наших ребят, потенциальных хоккеистов сборной России. Важно продолжать работать, делать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень. Это процесс, – сказал главный тренер СКА.

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