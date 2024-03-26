Ротенберг о вылете СКА: «Молодые ребята ошибались. Когда играли по заданию, побеждали многих лидеров, ЦСКА – 6 раз. Мы идем на риск, развиваем молодежь»
Роман Ротенберг высказался об ошибках СКА в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).
– Что скажете по тактической вариативности вашей команды?
– Тактически важно выполнение игрового задания. Когда оно выполняется – мы побеждаем. Вы это видели не раз в этом сезоне. Это не вариативность тактики, это индивидуальные ошибки. Если вы посмотрите на все наши матчи и на ребят, которые допускали эти ошибки, они никогда не играли на таком уровне.
Это молодые ребята, которых мы выпускали. Да, мы понимали, что рискуем, но у нас и выбора не было. Для этих ребят это тоже серьезный опыт. Думаю, что они еще будут лидерами российского хоккея. Можно только поблагодарить каждого игрока за самоотдачу и характер. Ребята играли с травмами, с переломами, на уколах — могу только поблагодарить каждого. Это опыт для ребят.
Вы все прекрасно видели в этих матчах – мы допускали индивидуальные ошибки. Когда играли по заданию в этом сезоне, то побеждали многих лидеров. В том числе ЦСКА – шесть раз. Вопрос только в этом. Но это опыт для ребят.
Они молодые, мы идем на риск, развиваем наших ребят, потенциальных хоккеистов сборной России. Важно продолжать работать, делать серьезный анализ происходящего и вытащить этих ребят на новый уровень. Это процесс, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг объясняет ранний вылет СКА: травмы, молодой состав, переезд на новую арену
Камбэк «Автомобилиста»: пропустили 2 шайбы за 6 секунд – и все равно выбили СКА
2) Почему Рома всю серию ПО сваливал на травмы своих игроков? А разве у Авто не был так же травмирован капитан? А разве у СКА не самая длинная скамейка?
3) Почему Ротенберг постоянно жалуется на удаления у СКА? Разве они были не по делу?
4) Почему Ротенберг сетует на то, что у соперника играют легионеры? Разве в СКА формально их не больше? (Лайпсика я бы тоже считал как легионера)
5) Почему Роман считает, что в конце игрок авто зажал шайбу и должен был получить удаление и это было ключевой момент в игре?
Разве пару лет назад Комаров в ска так же не сделал? Он получил удаление?
И почему это ключевой момент? Счёт то в серии 4:1. Где победы в других играх? И если уж удалять игрока авто за задержку игры, разве полоумный Барадков имел права так клюшкой фргачить игрока который лежит? Его не нужно удалить?) а если травма на всю жизнь?))
Вообще вопросов много, ответов не будет))
Почему у того же Карпина флаг Эстонии,у Знарка Латвии?
Спортс,Вы либо гните свою либеральную и патриотическую линию,либо будьте последовательны.
– Тактически важно выполнение игрового задания.
Ну реально нейросеть))
До серии-ска фаворит
После серии-ска слишком молодой
Вопрос-как тогда этот клуб считался фаворитом,если он такой молодой??Что несут все эти бараны про молодость?
Вижу, что у Трактора больше половины - свои воспитанники.
Вижу, что Авто такой же по возрасту.
а кто молодёжь у СКА?
По возрасту - Грицюк, который уже брал Кубок Гагарина с Авангардом. Бардаков, Зыков. Ну и ещё какой-то бегунок там был.
Для кого эти сказки?
Мне просто интересна логика