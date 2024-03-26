Ротенберг о вылете СКА: «Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА сделал шаг назад в этом сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

В предыдущих двух сезонах под руководством Ротенберга СКА доходил до финала конференции. 

– Как думаете, с чем связано, что в первых двух раундах уже вылетели многие именитых команды, помимо СКА?

– Мне тяжело это комментировать. Хоккей развивается, идет вперед. Растет конкуренция.

Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Хотели сделать шаг вперед, но бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед. Другие команды не считаю правильным комментировать.

– Это может быть связано с перекрестным плей-офф?

– Мне кажется, перекрестный плей-офф всех радует. Это развитие хоккея – все здорово, – сказал главный тренер СКА. 

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33 комментария
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Согласно комментариям полученным по итогам серии Автомобилист - СКА назрели следующие перемены в правила для повышения зрелищности:
1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду).
2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные.
3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА.
4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча.
5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф.
6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат
7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных
8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
+105
0
+105
Ни болею в КХЛ ни за кого, но вчера редкий раз, когда в конце матча, во время этого последнего большинства СКА так сильно переживал за Автомобилист, как наверно ни за одну ставку не переживал. Чтобы они выстояли, и этого недотренера с его системами, наглым поведением в каких-то выставочных матчах и просто бездарной сущностью спустили с небес на землю.
Хотя в его интервью сегодня утром я услышал «Мы выжали максимум!»и вот эта куча оправданий… И смех и грех! Хотя бы поражение принял достойно! Позорище!!!
+29
0
+29
Роман, спасибо, что в это не простое время Вы подарили столько радости всем интересующимся хоккеем. Мы все видим, не переживайте, юный возраст хоккеистов (Лайпсик вообще практически новорожденный), предвзятое судейство (100500 удалений), самолетные ноги (путь до Екатеринбурга необычайно долгий), повальные травмы (тогда как в Авто одни здоровые лоси), все это не позволило реализоваться Вашему гениальному плану. Нет побед, но есть система, а это ведь главное. Крепкого здоровья и нового контракта, только теперь меньше чем на 10 лет не соглашайтесь!
+24
-1
+23
Ответ Gigsan
Согласно комментариям полученным по итогам серии Автомобилист - СКА назрели следующие перемены в правила для повышения зрелищности: 1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду). 2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные. 3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА. 4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча. 5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф. 6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат 7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных 8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
предлагаю оформить данное сообщение официальным письмом от сообщества пользователей спортс, исх.№1 от 26.03.2024г, отсканировать и отправить на почту КХЛ
+17
0
+17
Ответ Gigsan
Согласно комментариям полученным по итогам серии Автомобилист - СКА назрели следующие перемены в правила для повышения зрелищности: 1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду). 2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные. 3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА. 4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча. 5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф. 6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат 7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных 8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
Это шедевр)) лучше текста про ска, я еще не видел 😂
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+8
Ну столько всего уже наговорил вместо:
-Извините,я опять обосрался.
+5
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+5
Ответ карабашка
Ну столько всего уже наговорил вместо: -Извините,я опять обосрался.
А разве он говорил Я?
МЫ обосрались. Мы все насрали мне в штаны. (Так это выглядит со стороны)
+5
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Я думаю, РР перерос пост главного тренера СКА. Не его масштаб. Пора возглавить НХЛ.
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За шаг назад обычно увольняют тренера! А ну да ты же не тренер🤣
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О, Рома, зачем вчера самолётные ноги колотили лежащего на льду Воробьёва? Чо за шаги такие? 😣
+4
0
+4
У СКА самая
молодая команда? Что?
+2
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+2
Ответ Gigsan
Согласно комментариям полученным по итогам серии Автомобилист - СКА назрели следующие перемены в правила для повышения зрелищности: 1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду). 2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные. 3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА. 4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча. 5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф. 6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат 7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных 8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
Прошу прощения - тренеров обошли))) Позвольте дополнить:
9. Всем тренерам, при заключении контрактов, предусмотреть возможность внезапного перехода в состав тренерского штаба СКА. Расходы возложить на баланс клубов и Лиги.
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Рома показал свой уровень как ГТ - ниже физрука.
Если такой результат показал бы проф. тренер, Рома тут же его уволил.
А так увы трениришка останется.
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Ответ alexron7
Ни болею в КХЛ ни за кого, но вчера редкий раз, когда в конце матча, во время этого последнего большинства СКА так сильно переживал за Автомобилист, как наверно ни за одну ставку не переживал. Чтобы они выстояли, и этого недотренера с его системами, наглым поведением в каких-то выставочных матчах и просто бездарной сущностью спустили с небес на землю. Хотя в его интервью сегодня утром я услышал «Мы выжали максимум!»и вот эта куча оправданий… И смех и грех! Хотя бы поражение принял достойно! Позорище!!!
когда пинали игрока Авто прижавшего шайбу - выглядело отвратительно. ротенберг-зеленский пагубно влияет на молодые умы питерских игроков. натуральная психопатия
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по моему в каждый из последних трех плей-офф ска вылетает всё раньше, не? получается, уже третий шаг назад, айайай
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3!!! 3 шага назад слелал клуб за последние сезоны! 11 побед, 10 побед и 5 побед в плей-офф(ах). С приходом Луноликого, ничего, кроме скупки краденного и перемешивание состава не происходит! Весь тренерский штаб не помещается на мостик (с трибун наблюдают), игроков - на три состава, но... Есть эффект "бутылочного горлышка" - Ротенберг! Хоккей страны тупо должен бороться с этим персонажем, вместо развития в условиях изоляции. Когда эта клоунада завершится?!
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Ответ Gigsan
Согласно комментариям полученным по итогам серии Автомобилист - СКА назрели следующие перемены в правила для повышения зрелищности: 1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду). 2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные. 3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА. 4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча. 5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф. 6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат 7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных 8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
про кашу и кефир забыл, Бро
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Ответ Coongur
Я думаю, РР перерос пост главного тренера СКА. Не его масштаб. Пора возглавить НХЛ.
генеральным менеджером сборной нхл всех времён...
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Роман , да всё нормально , вы с командой своей игрой и итогом выступления пораженченским в серии с Авто порадовали болельщиков не только Свердловской обл , но и многих в других регионах , про Питерских не знаю ! В вашем выступлении в серии с Автомобилистом есть огромный положительный итог - вы её закончили без "сухаря ", но правда " профукав" три матча на новой арене !
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Шаг назад, и два на месте, а там уже и борьба за зону плей-офф, как в старые добрые времена
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Нужно, чтобы он как можно дольше тренировал Ска.
Если на его месте будут Козырев, Никитин, Разин и тд - кубок почти не будет уезжать из Спб
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Ну, у Ромы немного по другому - шаг вперед, два шага назад...
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Вот интересно как действительно это всё воспринимают настоящие тренера-профессионалы, люди посвятившие хоккею всю жизнь? Оказывается можно быть просто отличным парнем и быть главным тренером….
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Сцуко, а с окном что случилось? Выломали? Заклинило?
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Комментарий удален модератором
ещё бывает так : делаешь шаг назад потом два вперёд и вдруг осознаёшь что ты оказался на том же самом месте...
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А бывает так: сто шагов назад.
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Дак он на самолетных ногах шел, наверное
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Что на это скажет Йозе Марино?
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Мудрые слова! Очень оригинально сказано!
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