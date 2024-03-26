Ротенберг о вылете СКА: «Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед»
Роман Ротенберг заявил, что СКА сделал шаг назад в этом сезоне.
Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4, 4:5 в пятом матче серии).
В предыдущих двух сезонах под руководством Ротенберга СКА доходил до финала конференции.
– Как думаете, с чем связано, что в первых двух раундах уже вылетели многие именитых команды, помимо СКА?
– Мне тяжело это комментировать. Хоккей развивается, идет вперед. Растет конкуренция.
Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Хотели сделать шаг вперед, но бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед. Другие команды не считаю правильным комментировать.
– Это может быть связано с перекрестным плей-офф?
– Мне кажется, перекрестный плей-офф всех радует. Это развитие хоккея – все здорово, – сказал главный тренер СКА.
1. У СКА самая молодая команда и самая большая Арена, на которой их обязывают играть и они развивают все таланты России - разрешить СКА в любой момент выпускать на лед 6-го полевого (6+1 на льду).
2. Засуживание недопустимо, необходимо, чтобы на льду был независимый арбитр от СКА, который контролировал бы действия основных арбитров и при необходимости сразу исправлял их решения на верные.
3. Необходимо изменить формат плей-офф. Ввести по примеру Кубка России по футболу: путь СКА и путь остальных. СКА необходимо сыграть минимум 10 матчей с любым соперником в течении плей-офф, остальные в ходе регулярки определяют 16 лучших команд, проводят между собой плей-офф и победитель получает право сыграть в финале кубка Гагарина против СКА. Все в выигрыше: 17 команд борются за кубок Гагарина(на одну больше чем сейчас), а достойнейший может проверить свои силы со СКА.
4. Для решения вопросов травматичности, обязать всех хоккеистов подписывать двухклубный контракт, один из которых со СКА, с включением опции вызвать в СКА любого хоккеиста, в том числе во время матча.
5. Разрешить СКА привлекать игроков других команд во время плей-офф.
6. В связи с двухклубными контрактами вывести СКА из под потолка зарплат
7. Разрешить в заявку на игру заявлять 45 хоккеистов и на всех аренах страны выделять по СКА 2 скамейки запасных
8. Для выравнивания эффекта самолетных ног, необходимо, чтобы все команды перед игрой со СКА совершали такой же по длительности полет на самолете.
Хотя в его интервью сегодня утром я услышал «Мы выжали максимум!»и вот эта куча оправданий… И смех и грех! Хотя бы поражение принял достойно! Позорище!!!
-Извините,я опять обосрался.
МЫ обосрались. Мы все насрали мне в штаны. (Так это выглядит со стороны)
молодая команда? Что?
9. Всем тренерам, при заключении контрактов, предусмотреть возможность внезапного перехода в состав тренерского штаба СКА. Расходы возложить на баланс клубов и Лиги.
Если такой результат показал бы проф. тренер, Рома тут же его уволил.
А так увы трениришка останется.
Если на его месте будут Козырев, Никитин, Разин и тд - кубок почти не будет уезжать из Спб