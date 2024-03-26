Ротенберг о вылете СКА: «Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед»

Роман Ротенберг заявил, что СКА сделал шаг назад в этом сезоне.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив « » (1-4, 4:5 в пятом матче серии).

В предыдущих двух сезонах под руководством Ротенберга СКА доходил до финала конференции.

– Как думаете, с чем связано, что в первых двух раундах уже вылетели многие именитых команды, помимо СКА?

– Мне тяжело это комментировать. Хоккей развивается, идет вперед. Растет конкуренция.

Мы сделали шаг назад в этом сезоне. Хотели сделать шаг вперед, но бывает так, что делаешь шаг назад, а потом – два вперед. Другие команды не считаю правильным комментировать.

– Это может быть связано с перекрестным плей-офф?

– Мне кажется, перекрестный плей-офф всех радует. Это развитие хоккея – все здорово, – сказал главный тренер СКА.