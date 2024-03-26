Роман Ротенберг: «СКА вытащил максимум. Сумасшедший потенциал – способны побеждать постоянно, выигрывать кубки. Ребята играли с серьезными травмами. У нас больше 100 минут удалений»

Роман Ротенберг назвал СКА командой с сумасшедшим потенциалом.

СКА проиграл « » (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Первый период у нас не получился. Потом хорошо вошли во второй, забили хорошие голы, доминировали. Дальше допустили несколько ошибок. Так сложился результат на сегодняшний день.

Хочу поблагодарить соперника за эту серию. Поблагодарить всех болельщиков за эту серию и за сезон. Все поддерживали нас.

Да, получилось так, что мы в первой серии с «Торпедо» потеряли много ключевых игроков. Многие наши ребята и сегодня играли с серьезными травмами – с переломами, с другими повреждениями. Из того, что есть, мы вытащили максимум. Могли спокойно завершать эту игру победой. Делаем выводы.

У команды сумасшедший потенциал. Надо просто его реализовать. Команда молодая. У нас есть ребята, которые сейчас на травме. Были бы полностью в боевом комплекте – все складывалось бы по-другому.

Но это хоккей, это спорт. Хочу всех поблагодарить за поддержку, за этот сезон. Было много ярких моментов, много отличных игр.

Да, тяжелый переезд на новую арену. Мы здесь как солдаты – нам сказали переехать, мы переехали. Это тоже повлияло на исход этого сезона.

– Повели 4:2, вроде бы переломили матч, наметился перелом в серии. Почему не смогли сыграть строже?

– Вы же видели: та же самая история – удаления. У нас больше ста минут удалений. Не буду комментировать работу судей – все профессионалы. Подвели удаления.

– Когда пропускаешь на первой минуте периода – это тоже дисциплина?

– Следствие удалений – потеря концентрации. Дальше играли лидеры против лидеров. Наше первое звено против первого звена соперника.

Хоккей – игра ошибок, не будем никого обвинять, не будем искать виноватых. Нужен серьезный анализ всего.

У нашей команды сумасшедший потенциал. Нужно его реализовать.

Эта команда способна побеждать постоянно, выигрывать кубки. Я в этой команде уверен на сто процентов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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