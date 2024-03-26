Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»

Теги СКА Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Кирилл Воробьев Хоккей

Роман Ротенберг оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.

– Как оцените ситуацию, когда на последних секундах игрок «Автомобилиста» лежал на шайбе и держал ее под собой?

– Не буду комментировать судейство. Все все видят и прекрасно понимают.

Наши болельщики и наш город, те, кто нам доверяют и поддерживают. Наши спонсоры и акционеры. Все все прекрасно понимают.

Мы не ищем оправданий. Можем побеждать, несмотря ни на что.

Был бы у нас боевой комплект ребят, мы бы победили при любом судействе. Когда команда уже ослаблена, эти околохоккейные факторы влияют.

В будущем, уверен, все будет честно. По-другому не может быть.

Спасибо большое журналистам за этот сезон и за вашу поддержку. Скоро увидимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

37 комментариев
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Как же привыкли питерские к заряженному судейству, что даже нейтральное судейство их до ручки и писем Путину доводит.
А больше всего не понимаю болельщиков Ска - как можно болеть за такую мерзость.
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Сколько раз за вью он сказал, что "не ищет оправданий" и оправдывался при этом?)
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Самый главный околохоккейный фактор - сам Роман Ротенберг.
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какое же мерзкое позорище этот вротенберг.. он мерзкий как заветренный холодец
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Ответ Zakal
У Романа Борисовича все получится в следующем сезоне,Чемпионство не избежно❤️
безызбежно!
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Хнык хнык. Папа помоги 😭
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Какой же он жалкий
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СКА у которого 200 составов,часть клубов инкубаторов ослаблен. Ох уж этот Марино.
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"боевой комплект ребят" 🤣
Он их даже за людей не считает, а за боеприпасы? 🤡🤡🤡
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Йозе, продолжай тренировать СКА! Вся страна умоляет!
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Рома Ротенбред
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Ответ Андрей Андреев
Комментарий скрыт
приятно после очередного фиаско финна почитать такие комменты
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Ответ paster_bibo
Кстати почему не остановили матч в том моменте? Кто нить может подсказать.
Остановили, если бы посчитали, что специально на неё лег. Он же не руками её держал, а после блокировки броска упал
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Какой же он мерзкий и противный, имея самый большой бюджет плюс неограниченный админ ресурс, ноет о несправедливости. Лицемер! Правильно он говорит, все все видят, поэтому все радуются что он проиграл!
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Ответ Андрей Андреев
Рома все всё видели. Судьи конченные однозначно и это было видно. Но ты плять zаипал весь Питер. Пора уйти и дать работать настоящему тренеру.
кто ты такой, чтобы его Ромой называть)))
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Ответ Zakal
У Романа Борисовича все получится в следующем сезоне,Чемпионство не избежно❤️
таков путь
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Ответ SuperSpartakM
Ну да - за 19 минут 3-го периода СКА не создал ни одного момента, а тут за 15 секунд что шайба лежала под игроком Авто они непременно бы забили спасительный гол. Просто смешно. И травмы у СКА "травмистее", и и иностранцы у Авто "иностраннестее" - всё что угодно, но только не собственные просчеты.
за 15 сек можно забить, даже если не забил за весь период до этого. я пипец как болел за авто, но этот момент немного пригасил. непонятка.
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Ответ Михаил Савченко
Сколько раз за вью он сказал, что "не ищет оправданий" и оправдывался при этом?)
ага. мешок оправданий. я про арену ваще не пойму. лед для всех один
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Ага, СКА такая же притесняемая судьями команда в хоккее, как Зенит в футболе
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Вы вели 4-2, что ж не выиграли? В конце, когда Зборовский присел за выброс, Кизим схлопотал в зоне атаки двушку, что вам мешало сравнять? А тут, какие то 6 секунд шайбы под Воробой и опять дежурные "все всё видят". Рома, у тебя кризис идей и ноль вариативности, несмотря на неограниченные ресурсы. Вот это "все всё видят"
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Ну да - за 19 минут 3-го периода СКА не создал ни одного момента, а тут за 15 секунд что шайба лежала под игроком Авто они непременно бы забили спасительный гол. Просто смешно. И травмы у СКА "травмистее", и и иностранцы у Авто "иностраннестее" - всё что угодно, но только не собственные просчеты.
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А будут слова что Воробьева чуть не убили,когда он на льду лежал?Ведь у него шрам на всю жизнь.Могла быть смерть на льду.Его так клюшками молотили.Страшное дело.
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Дайте Ромке ещё Зенит потренировать. А чего, пусть совмещает.
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"Все все видят и прекрасно понимают." Роман Ротенберг.
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Ответ Zakal
У Романа Борисовича все получится в следующем сезоне,Чемпионство не избежно❤️
Морино ему в помощь
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"Скоро увидимся ",значит, уходить не собирается,странно))
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Возможно это даже было удаление, но после удаления оставалось бы секунды три. Вероятность была, но по игре крайне маленькая.
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Ответ Алексей Меньшиков
Остановили, если бы посчитали, что специально на неё лег. Он же не руками её держал, а после блокировки броска упал
я очень болел за авто. матч огонь. но этот момент.. а судья вобще видел шайбУ имхо, если она там где то в аммуниции игрока, надо свистнуть и вброс. да. игрок упал, сам не держал, не прижимал, но и игры нет. а так как делали игроки ска это тоже издец. там чуть не закололи, зарубили, закопали. вставать игороу был не обязан, но судбя, потеряв понятие где шайба, мог свистнуть. мне это даже смазало радость победы авто. подожду судейскую.
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Кстати почему не остановили матч в том моменте? Кто нить может подсказать.
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