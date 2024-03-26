Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»
Роман Ротенберг оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
В конце третьего периода защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.
– Как оцените ситуацию, когда на последних секундах игрок «Автомобилиста» лежал на шайбе и держал ее под собой?
– Не буду комментировать судейство. Все все видят и прекрасно понимают.
Наши болельщики и наш город, те, кто нам доверяют и поддерживают. Наши спонсоры и акционеры. Все все прекрасно понимают.
Мы не ищем оправданий. Можем побеждать, несмотря ни на что.
Был бы у нас боевой комплект ребят, мы бы победили при любом судействе. Когда команда уже ослаблена, эти околохоккейные факторы влияют.
В будущем, уверен, все будет честно. По-другому не может быть.
Спасибо большое журналистам за этот сезон и за вашу поддержку. Скоро увидимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
А больше всего не понимаю болельщиков Ска - как можно болеть за такую мерзость.
Он их даже за людей не считает, а за боеприпасы? 🤡🤡🤡