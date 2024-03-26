Ротенберг о задержке шайбы в конце игры: «Все видят и понимают. Город, который нам доверяет. Спонсоры и акционеры. Когда команда ослаблена, влияют околохоккейные факторы»

Роман Ротенберг оценил эпизод с блокированным броском Кирилла Воробьева.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

В конце третьего периода защитник « » заблокировал бросок и лежа держал шайбу под собой – арбитры не останавливали игру.

– Как оцените ситуацию, когда на последних секундах игрок «Автомобилиста» лежал на шайбе и держал ее под собой?

– Не буду комментировать судейство. Все все видят и прекрасно понимают.

Наши болельщики и наш город, те, кто нам доверяют и поддерживают. Наши спонсоры и акционеры. Все все прекрасно понимают.

Мы не ищем оправданий. Можем побеждать, несмотря ни на что.

Был бы у нас боевой комплект ребят, мы бы победили при любом судействе. Когда команда уже ослаблена, эти околохоккейные факторы влияют.

В будущем, уверен, все будет честно. По-другому не может быть.

Спасибо большое журналистам за этот сезон и за вашу поддержку. Скоро увидимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.