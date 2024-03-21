Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в истории НХЛ (1539). На 12-м месте идет Кросби – 1571

Александр Овечкин делит с Джо Торнтоном 13-е место по очкам в истории НХЛ.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (3:7).

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок – 1539 (845+694) баллов в 1412 играх.

Форвард делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет (« », 1571 в 1258), на 11-м – Рэй Бурк (1579 в 1612).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 49 шайб