Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в истории НХЛ (1539). На 12-м месте идет Кросби – 1571

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Торнтон НХЛ Хоккей

Александр Овечкин делит с Джо Торнтоном 13-е место по очкам в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (3:7). 

В 65 матчах в текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина стало 54 (23+31) очка. За карьеру в рамках регулярок – 1539 (845+694) баллов в 1412 играх. 

Форвард делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Джо Торнтоном (1539 очков в 1714 играх).

На 12-м месте идет Сидни КросбиПиттсбург», 1571 в 1258), на 11-м – Рэй Бурк (1579 в 1612). 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733).

Овечкин забил 844-й и 845-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 49 шайб

12 комментариев
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Хорошо пошло в конце сезона, есть шанс 30-ку забить.
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Ответ Bzz Pvz
Ну, Кросби - уже не игрок, так, печальная тень прошлого себя. Состарился раньше овечкина, будучи моложе и исполняя более легкую роль ассистента. Будет смешно, если Алекс и его перегонит, тогда даже ни малейшего сомнения ни у кого не останется, кто все таки лучший игрок начала 21 века. Мэкдэвид своим существованием полностью обесценил всю карьеру Сидни, показав, как выглядит настоящий франчайз плеймейкер
Все таки макдэвид в своей карьере пока ничего не выиграл в отличие от кросби
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Молодец, Александр !
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Капец Строум рисковый в момент со второй шайбой Ови
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Саше - удачи. Если, по какой-то невероятной причине, не будет будет бит рекорд... но я верю - будет бит.)
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Топ-10 лучших игроков НХЛ в истории, безусловно - учитывая его снайперский уровень, долголетие и трофеи.
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При таком настрое и помощи партнеров вполне в этом сезоне тридцать может забить. Строум какой сегодня пас на Овечкина выдал, снимаю шляпу.
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101 очко до Джо Сакика. Дальше уже будет трудно. До Лемье мало шансов дотянуться.
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В десятку войдет.
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Ответ Bzz Pvz
Ну, Кросби - уже не игрок, так, печальная тень прошлого себя. Состарился раньше овечкина, будучи моложе и исполняя более легкую роль ассистента. Будет смешно, если Алекс и его перегонит, тогда даже ни малейшего сомнения ни у кого не останется, кто все таки лучший игрок начала 21 века. Мэкдэвид своим существованием полностью обесценил всю карьеру Сидни, показав, как выглядит настоящий франчайз плеймейкер
Сидни в порядке, не надо его списывать.
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