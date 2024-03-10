Овечкин делит с Рекки 14-е место по очкам в истории НХЛ (1533). До идущего 13-м Торнтона – 6 баллов

Александр Овечкин делит с Марком Рекки 14-е место по очкам в истории НХЛ (1533).

Капитан « » отметился результативной передачей в матче с «Чикаго» (4:1).

В активе 38-летнего россиянина стало 48 (18+30) очков в 59 играх в этом сезоне при полезности «минус 21». За карьеру в рамках регулярок – 1533 (840+693) балла в 1406 играх.

Форвард делит 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с (1533 в 1652).

На 13-м месте идет (1539 в 1714), на 12-м – («Питтсбург», 1566 в 1252, сегодня – результативная передача в игре с «Бостоном»).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у (1921 в 1733).