Овечкин делит с Рекки 14-е место по очкам в истории НХЛ (1533). До идущего 13-м Торнтона – 6 баллов

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Марк Рекки Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Торнтон Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин делит с Марком Рекки 14-е место по очкам в истории НХЛ (1533).

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в матче с «Чикаго» (4:1).

В активе 38-летнего россиянина стало 48 (18+30) очков в 59 играх в этом сезоне при полезности «минус 21». За карьеру в рамках регулярок – 1533 (840+693) балла в 1406 играх. 

Форвард делит 14-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Марком Рекки (1533 в 1652).

На 13-м месте идет Джо Торнтон (1539 в 1714), на 12-м – Сидни Кросби («Питтсбург», 1566 в 1252, сегодня – результативная передача в игре с «Бостоном»). 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Второй показатель (и лучший среди европейцев) у Яромира Ягра (1921 в 1733). 

8 комментариев
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"На него играет вся команда" - 693 передачи у чистого снайпера, большинство и очков столько за карьеру не набирают.
+21
-3
+18
Гретцки в космосе...
+7
-1
+6
В десятку войдет.
+7
-3
+4
Ответ Андрей Богаткин
"На него играет вся команда" - 693 передачи у чистого снайпера, большинство и очков столько за карьеру не набирают.
И это 64 место среди всех ассистентов за ВСЮ историю НХЛ. Конечно. Он же "Пулялка" из ЛКВ.
+6
-2
+4
Ягр - лучший хоккеист своего времени, а может и вообще
+4
-4
0
Скоро Федорова обойдёт
+1
-1
0
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