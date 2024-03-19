Ротенберг о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «СКА понимает, как улучшить игру. В меньшинстве сложно выиграть. Надо брать следующий матч»
Роман Ротенберг заявил, что СКА понимает, как улучшить игру.
СКА проиграл «Автомобилисту» (1:3) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Счет в серии – 2-0 в пользу уральского клуба.
«Серия продолжается. В меньшинстве сложно выиграть игру. Можно, конечно, втроем, как мы у «Торпедо» выиграли – против шестерых играли.
Но есть над чем работать. Продолжаем работать.
Понимаем, как улучшить нашу игру. Надо брать следующую игру», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.
— Ваш тренер что—нибудь понимает в хоккее?
— Конечно! Перед каждой игрой он объясняет нам, как мы можем выиграть, а потом после игры анализирует, почему мы проиграли.