Ротенберг о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «СКА понимает, как улучшить игру. В меньшинстве сложно выиграть. Надо брать следующий матч»

Роман Ротенберг заявил, что СКА понимает, как улучшить игру.

СКА проиграл « » (1:3) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии – 2-0 в пользу уральского клуба.

«Серия продолжается. В меньшинстве сложно выиграть игру. Можно, конечно, втроем, как мы у «Торпедо» выиграли – против шестерых играли.

Но есть над чем работать. Продолжаем работать.

Понимаем, как улучшить нашу игру. Надо брать следующую игру», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.