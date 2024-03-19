Ротенберг о 0-2 в серии с «Автомобилистом»: «СКА понимает, как улучшить игру. В меньшинстве сложно выиграть. Надо брать следующий матч»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА понимает, как улучшить игру.

СКА проиграл «Автомобилисту» (1:3) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Счет в серии – 2-0 в пользу уральского клуба.

«Серия продолжается. В меньшинстве сложно выиграть игру. Можно, конечно, втроем, как мы у «Торпедо» выиграли – против шестерых играли.

Но есть над чем работать. Продолжаем работать.

Понимаем, как улучшить нашу игру. Надо брать следующую игру», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

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93 комментария
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Ну и ряха у Ротана. Обещал с козырей ходить, а на деле опять ноет. "Втроем против шестерых играли", рассмешил, угарнул
+65
-1
+64
Почему судьи в форме Ювентуса ?
+65
-1
+64
Поздравляю Миллера и Ротенберга с перекрëстным ПО, о котором они мечтали и пробивали его...
+61
-1
+60
Ответ Dan Boyle
Ну и ряха у Ротана. Обещал с козырей ходить, а на деле опять ноет. "Втроем против шестерых играли", рассмешил, угарнул
Напомню Авто первый гол забило в меньшенстве)) несите лопату лучше маэстро опять обкаканый стоит
+56
-1
+55
СКА действительно в меньшинстве, у Автомобилиста всю серию есть тренер - у Питерцев нет
+47
-1
+46
Физрук с сильнейшим составом в КХЛ не способен даже до финала конфы дойти. Обобрал все команды, подогнали топ-1 вратаря лиги и все равно ниче не может
+30
0
+30
наш Ак Барс тоже так говорил )
+30
-2
+28
Ну почему бы Роману не возглавить какой-нибудь московский клуб? Их там много, не жалко. А тут - один город, одна команда и такое наказание :(
+29
-4
+25
Почему бы ска не последовать примеру авангарда и уволить главного тренера.
+19
0
+19
Два матча до абсолютного счастья)
+18
-2
+16
Он и после 0-4 будет про Торпедо вспоминать?
+16
-1
+15
Ответ Stounsss
Ну почему бы Роману не возглавить какой-нибудь московский клуб? Их там много, не жалко. А тут - один город, одна команда и такое наказание :(
Ну если он возглавит "Крылья" или воссоздаст московский "Локомотив" - я только "За!" буду.
+15
0
+15
От ЦСКА то финский генералиссимусу сумел удрать, но боюсь как бы это единственным достижением его в сезоне не стало, удачи ЕКБ закончить это шапито в домашних играх.
+15
0
+15
Что там по рекордам? 2 поражения подряд на новой арене
+14
0
+14
бесхребетный нытик
+14
-2
+12
На мой взгляд, он пока только разминается. Сейчас подумает, соберется с силами, и настоящий шедевр тренерской словесности выдаст. Надо только немного подождать
+12
0
+12
Анекдот.
— Ваш тренер что—нибудь понимает в хоккее?
— Конечно! Перед каждой игрой он объясняет нам, как мы можем выиграть, а потом после игры анализирует, почему мы проиграли.
+12
0
+12
Ответ Dan Boyle
Ну и ряха у Ротана. Обещал с козырей ходить, а на деле опять ноет. "Втроем против шестерых играли", рассмешил, угарнул
Ему Авто на лицо сел
+11
-1
+10
Авто сумел скрасить этот грустный день
+9
0
+9
У него стадия принятия)
+9
-1
+8
Чтож ты Рома руки в брюках продержал? Там ведь все козыри и остались,а на поле безяйцевые играли.Стыдобище смотреть на такую игру Зря ты начал тренером себя считать.Бизнесмен может ты и нормальный.но рулить игрой...извини...недоучка.Надо было не заочно на перефирии получать диплом,а в Москве на курсах сильных заниматься.Выгнал Быкова,в дрова со Знарком ...ну и что дальше? Шафранов,Зубов,да и остальные ,что они могут с таким ГТ? Роман Борисыч,найми тренера и не суйся в процесс.Твое дело это бизнес,сборная и ФХР.Займись делом.И перестань рекорды ставить.Ну кому это надо?
+7
0
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Отличной команде достался тренер идиот.
+7
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+7
Хорошо бы Ротенберга всухую обуть. Маловероятно, конечно. Но 4:1 вполне реально.
+6
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Сам то понял, что сказал? Выиграли втроем против шестерых...
+5
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Без главного тренера еще говорят тяжело выигрывать
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Рома набирай бразильцев, без них тебе не как. Если не знаешь где брать спроси у Миллера
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Продолжайте брать, как и сегодня
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Придётся опять Владимиру Владимировичу писать 🤣🤣🤣
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Ещё две победы свердловчан и блатной в попе . Ребят жалко , время уходит .
+4
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+4
После 3 игры наверно будут самолетные ноги, лёд не тот, двери не по ГОСТу стоят и ещё что-то новенькое ляпнит))) Мол есть супер-пупер джокер на 4-ый матч, держите меня семеро, вы сами напросились... Выпускаем Кракена!!!
+4
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