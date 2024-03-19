«Автомобилист» повел 2-0 в серии со СКА после двух побед в Петербурге
«Автомобилист» победил СКА в двух первых матчах серии плей-офф КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила со счетом 1:3 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
Таким образом, «Автомобилист», который тренирует Николай Заварухин, ведет 2-0 в серии.
Напомним, что в первом матче серии уральский клуб победил со счетом 3:2.
Третий матч серии состоится 21 марта на домашней площадке «Автомобилиста».
- Дата проведения
- 19 марта, 19.30, «СКА-Арена»
- 0:1 – 25 Бывальцев (Осипов)
- 0:2 – 34 Да Коста (Волк)
- 1:2 – 44 Глотов (Хайруллин, Сергеев)
- 1:3 – 55 Хрипунов (Обидин)
- Вратари: Серебряков 28/31 – Аликин 33/34.
✌️:👌!!!
Авто с победой!
Ну а что, а вдруг
Вообще капец...что человек несёт)))
Нервы гитарной струною натянуты.
Дождь барабанит с утра и до вечера,
Время застывшее кажется вечностью.
Че, не помогает?:)
Авто большие молодцы!!! 🥁🔥🚀
Сила в уральских командах!!!!