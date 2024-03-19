«Автомобилист» повел 2-0 в серии со СКА после двух побед в Петербурге

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

«Автомобилист» победил СКА в двух первых матчах серии плей-офф КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила со счетом 1:3 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, «Автомобилист», который тренирует Николай Заварухин, ведет 2-0 в серии.

Напомним, что в первом матче серии уральский клуб победил со счетом 3:2.

Третий матч серии состоится 21 марта на домашней площадке «Автомобилиста».

СКА – Автомобилист 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Дата проведения
19 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 25 Бывальцев (Осипов)
0:2 – 34 Да Коста (Волк)
1:2 – 44 Глотов (Хайруллин, Сергеев)
1:3 – 55 Хрипунов (Обидин)
Вратари: Серебряков 28/31 – Аликин 33/34.
178 комментариев
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Ромулик, лицо к осмотру!😂😂😂
✌️:👌!!!
+229
0
+229
вопрос к комментаторам Матч тв - язык не стерли? Ужасное облизывание Ромы и ски
+169
0
+169
Хоть что-то хорошее за сегодня.
Авто с победой!
+159
-1
+158
Каждое поражение ска - это праздник всех болельщиков хоккея!🥳
+89
0
+89
Предлагаю уволить Ротенберга,как Авангард Кравеца
Ну а что, а вдруг
+88
0
+88
Ответ JENNINGS
Ромулик, лицо к осмотру!😂😂😂 ✌️:👌!!!
Пошел уже все улучшать)))
+69
0
+69
Оказывается ска втроём выиграл у торпедо, которые играли вшестером))))
Вообще капец...что человек несёт)))
+68
0
+68
Браво, Автомобилист 👏👏👏
+61
0
+61
Видеть, как фанаты ска покидают Понты-Арену до сирены - бесценно. Для всего остального существует карта Тинькофф
+48
0
+48
Ответ Ноу криминалити
вопрос к комментаторам Матч тв - язык не стерли? Ужасное облизывание Ромы и ски
Роминой ...ски)))
+45
0
+45
Ну красавцы. Урал вовсю уже москвичей и питерцев возит.
+43
-1
+42
Ответ JENNINGS
Ромулик, лицо к осмотру!😂😂😂 ✌️:👌!!!
Безмерно ограниченно ограниченный человек этот мамкин музыкант , называющий себя тренером
+35
0
+35
ну что там рома становится все сильнее и сильнее с каждой игрой, а лед все скользее и скользее…
+29
0
+29
Серыми тучами небо затянуто,
Нервы гитарной струною натянуты.
Дождь барабанит с утра и до вечера,
Время застывшее кажется вечностью.


Че, не помогает?:)
+30
-1
+29
Ура! Ромку снова поставили на место. Обиженное выражение лица ребёнка на постематчевом интервью - это приятно видеть
+25
0
+25
Урал пока шатает обе столицы💪 продолжать в том же духе✊
+23
0
+23
Ответ Ноу криминалити
вопрос к комментаторам Матч тв - язык не стерли? Ужасное облизывание Ромы и ски
руку кормящих разве кусают???
+22
0
+22
Смешно слышать, что Ротенберг хоккейный 🏒 тренер. Тарасов, Тихонов увидели бы его, заплакали бы.😭😭😭
+21
0
+21
Братья Заварухины и уральский характер в огне! 🔥
+21
0
+21
Ответ downfall
Серыми тучами небо затянуто, Нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, Время застывшее кажется вечностью. Че, не помогает?:)
надо поменять на хит Леонтьева " Наверно только дельтаплан поможет мне"
+20
0
+20
моей радости нет предела, жаль кб закрыто 😀
+19
0
+19
Весело будет, если в полуфинале перекрёстного плей-офф, который делали для разведения СКА и ЦСКА не будет ни тех, ни других, а с Запада там останется один Ярик 😁
+17
0
+17
Тишина на самой большой арене во вселенной, где каждый день люди совершают подвиги...БЕСЦЕННО!
+16
0
+16
Ну порадовали! 👍🏼
Авто большие молодцы!!! 🥁🔥🚀
+16
0
+16
Красавцы игроки Автомобилиста - две важных заслуженных победы в Питере -молодчики ! Будем ждать таких же результатов от вас и в домашних матчах !
+15
0
+15
Е..ло Ротенберга на послематчевом интервью это шик, как же сладко сегодня будет спаться
+15
0
+15
Эх, второй блин тоже комом получился... Ну ничего, Рома, кушай пока сосиску.
+14
0
+14
Ответ Dan Boyle
Хоть что-то хорошее за сегодня. Авто с победой!
Афигенная новость !!!! Работайте братья !!!!!
+22
-8
+14
вся страна радуется результатам матчей СКА. Ну кто, кроме Романа, смог бы так?
+13
0
+13
В чем сила брат?
Сила в уральских командах!!!!
+12
0
+12
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