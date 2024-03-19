«Автомобилист» повел 2-0 в серии со СКА после двух побед в Петербурге

«Автомобилист» победил СКА в двух первых матчах серии плей-офф КХЛ.

Команда под руководством уступила со счетом 1:3 во второй игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, « », который тренирует , ведет 2-0 в серии.

Напомним, что в первом матче серии уральский клуб победил со счетом 3:2.

Третий матч серии состоится 21 марта на домашней площадке «Автомобилиста».