СКА в межсезонье сыграет на турнире Пучкова и проведет контрольные матчи с питерским «Динамо», «Куньлунем» и «Автомобилистом»

СКА представил план подготовки к новому сезону КХЛ.

Углубленный медицинский осмотр пройдет с 28 по 30 июля.

2 августа начнется тренировочный сбор в «Хоккейном городе». Стартовый этап подготовки завершится 16 августа.

18 августа команда проведет первый контрольный матч предсезонки – против «Динамо » Санкт-Петербург, затем сыграют с «Куньлунем » 20 и 21 августа.

С 25 по 27 число пройдет турнир имени Пучкова. Помимо армейцев, в Санкт-Петербурге сыграют «Ак Барс » и «Автомобилист ». 25 августа хозяева турнира встретятся с казанцами, 27 августа – с екатеринбуржцами.

29 августа СКА проведет еще одну контрольную игру – против «Автомобилиста».