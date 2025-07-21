СКА в межсезонье сыграет на турнире Пучкова и проведет контрольные матчи с питерским «Динамо», «Куньлунем» и «Автомобилистом»
СКА представил план подготовки к новому сезону КХЛ.
Углубленный медицинский осмотр пройдет с 28 по 30 июля.
2 августа начнется тренировочный сбор в «Хоккейном городе». Стартовый этап подготовки завершится 16 августа.
18 августа команда проведет первый контрольный матч предсезонки – против «Динамо» Санкт-Петербург, затем сыграют с «Куньлунем» 20 и 21 августа.
С 25 по 27 число пройдет турнир имени Пучкова. Помимо армейцев, в Санкт-Петербурге сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист». 25 августа хозяева турнира встретятся с казанцами, 27 августа – с екатеринбуржцами.
29 августа СКА проведет еще одну контрольную игру – против «Автомобилиста».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости