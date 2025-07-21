Ларионов изучает варианты усиления для СКА на рынке Северной Америки. Клубу нужно расстаться с некоторыми игроками, не входящими в планы тренера («СЭ»)
Игорь Ларионов хочет подписать в СКА игроков из Северной Америки.
Об этом сообщил Артур Хайруллин.
В это межсезонье петербургский клуб подписал двух легионеров – защитников Маркуса Филлипса и Тревора Мерфи.
«По моей информации, Игорь Ларионов изучает ряд вариантов усиления команды на североамериканском направлении.
Правда, для продолжения реформ армейцам нужно избавиться от некоторых игроков, не входящих в планы Ларионова.
И вот с этим возникли проблемы – составы большинства команд укомплектованы, и найти варианты обмена опытным и достаточно дорогим игрокам не так-то просто.
А просто расторгать контракты – невыгодно», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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