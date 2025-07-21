Ларионов изучает варианты усиления для СКА на рынке Северной Америки. Клубу нужно расстаться с некоторыми игроками, не входящими в планы тренера («СЭ»)

Игорь Ларионов хочет подписать в СКА игроков из Северной Америки.

Об этом сообщил Артур Хайруллин.

В это межсезонье петербургский клуб подписал двух легионеров – защитников Маркуса Филлипса и Тревора Мерфи.

«По моей информации, Игорь Ларионов изучает ряд вариантов усиления команды на североамериканском направлении.

Правда, для продолжения реформ армейцам нужно избавиться от некоторых игроков, не входящих в планы Ларионова.

И вот с этим возникли проблемы – составы большинства команд укомплектованы, и найти варианты обмена опытным и достаточно дорогим игрокам не так-то просто.

А просто расторгать контракты – невыгодно», – написал журналист «Спорт-Экспресса».